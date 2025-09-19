TALLER DE RECICLAJE: CREATIVIDAD Y COMPROMISO EN LAS CELEBRACIONES DEL DÍA DEL PUEBLO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de las celebraciones por el Día del Pueblo, el taller de reciclaje dirigido por Danis Roa, junto a un equipo de trabajo integrado por Rosa Cuellar, Eliana Kusmerik , Vale Ramírez y Quiroga Ismael viene trabajando intensamente en la confección de figuras ornamentales que embellecerán los festejos bajo una temática especial.

💪El subsecretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, a cargo del taller, destacó el compromiso y la calidad de los trabajos, que reflejan preparación, creatividad y conocimiento en la elaboración de figuras representativas.

Estas creaciones evocan momentos significativos de la historia de Castelli:

🚂 la llegada de los inmigrantes

🚉 el desarrollo del ferrocarril

🌱 el auge algodonero que atrajo a miles de pobladores dedicados al trabajo de la tierra

El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, visitó el taller para observar el progreso de los trabajos.

🗣️ “De este taller surgen producciones que engalanan nuestras celebraciones, principalmente en las fiestas de fin de año. A través de la recolección de botellas durante todo el año, logran creaciones llamativas, originales e ingeniosas. Felicito a todo el equipo por sorprendernos siempre con su creatividad”, expresó el jefe comunal.

