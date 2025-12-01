PRESENTARON LA GUÍA DE PAUTAS MÍNIMAS EN PROCESOS DE VINCULACIÓN ADOPTIVA

Organizada por la Sala Civil del STJ -con la colaboración del Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial de Chaco- se realizó la presentación de la Guía de Pautas Mínimas en Procesos de Vinculación, una herramienta elaborada para fortalecer la actuación judicial y garantizar intervenciones respetuosas de los derechos de NNA en contextos de vinculación familiar. La actividad se desarrolló con modalidad bimodal, presencial en el salón Auditorio del STJ para Resistencia; y por Zoom, para operadores/as judiciales del interior provincial y del Poder Ejecutivo del fuero de niñez, adolescencia y familia. El encuentro convocó a la titular del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia del Chaco, Alicia Alcalá junto a integrantes de ese organismo (asesoras/es, defensoras/es), además de jueces/as e integrantes de equipos interdisciplinarios.

Exposiciones

En la apertura, Natalia Gutiérrez Mendoza, secretaria de la Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral del STJ, destacó la relevancia del trabajo coordinado entre los poderes judicial y ejecutivo. Luego, Cecilia Roza, directora de los Equipos Interdisciplinarios (EI), se refirió a los «Fundamentos de creación del EISA. Implicancia práctica de la reorganización funcional articulada con el RCA y los EI de la Provincia del Chaco». Valoró a la guía como el resultado de una tarea compartida. Se refirió a la reestructuración de los EI con equipos diferenciados, «con la idea de una tarea más específica y enfocada en el tema adopción». Seguidamente, Graciela Coloschi, coordinadora del Sistema de Adopción en los EI, habló sobre el proceso detrás de la guía de buenas prácticas en la vinculación adoptiva. Continuó luego Carolina Michielin, secretaria del Registro Centralizado de Adoptantes del Chaco, quien expuso sobre los «Objetivos generales de la Guía de Pautas Mínimas en Procesos de adopción. La siguió Lucio Duarte, del Registro Centralizado de Adoptantes del Chaco, quien habló sobre «Postulación y procesos de vinculación en las Convocatorias Públicas». También expuso, desde Juan José Castelli, Gonzalo García Veritá,

juez NAF N° 1, acerca de «La Adopción desde el enfoque de los Derechos Humanos». Seguidamente, Florencia Rulfo, psicóloga de la Dirección de Protección de Derechos de NNA, habló sobre «Los tiempos son de las niñas, niños y adolescentes». Finalmente, hubo un panel con las integrantes del EI NAF de la IV Circunscripción Judicial, Mónica Pertile, Cecilia Ulrich y Marisol Galván Ventimiglia, que abordó el tema «El proceso de vinculación en la primera infancia».