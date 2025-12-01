EN EL SALÓN AUDITORIO ABOGADOS Y ABOGADAS JURARON ANTE EL STJ

Durante un acto realizado en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco juraron 32 abogadas y abogados. La ceremonia estuvo a cargo de la presidenta del STJ, Emilia Valle, junto a sus pares Enrique Varela, Iride Isabel María Grillo y Víctor del Río. Además, asistieron la presidenta del Consejo de la Abogacía de Resistencia, Elisa Fernández Aselle; integrantes del Colegio de Abogados de Resistencia, de la magistratura y el funcionariado y público en general.

Quienes juraron fueron: Angélica Justina Báez, Francisco Luis Eduardo Benítez Bony, Juan Pablo Biscay, José Ariel Cáceres, Luis Maximiliano Castells, Pablo Javier Crippa, Laura Daniela Diaz, Mariano Rodrigo Díaz, Florencia Maité Diessler, María Belén Garcia, Gustavo Ariel Gomez, Melina Kizur Igich, Ludmila Danila Kucek, Lucas Joel Landriel, Marcos Emmanuel Ledwij, María Florencia López, Verónica Melina López, Eber Alexis Marinic Maza, Melisa Marlene Minig, Gastón Emanuel Miño, Anyelen Fanny Monserrat, Amelia Susana Moreno, Delia Nuñez, Tatiana Alejandra Ojeda, Milagros Ayelén Ponce, Jessica Abigail Radlovachki, Araceli Elizabeth Sánchez, Martín Alberto Saucedo, Marcelo Oscar Hilario Serrano, Ana Paula Skarp, Darío Mariano Valenzuela Navarro, Lautaro Alberto Eutimio Zaragoza.

El Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General felicitan a los nuevos profesionales que prestaron juramento y los insta a abogar sin descanso por la plena vigencia de los derechos fundamentales y las libertades públicas, propios de un Estado Social y Democrático de Derecho en tránsito hacia un Estado de Justicia.

Ello hace esencialmente a la misión del Poder Judicial, pero juegan un papel central los abogados y abogadas como auxiliares de la justicia y como inestimables colaboradores para alcanzar la paz social y construir una sociedad mejor, más equitativa, más inclusiva y más justa.

Debiendo los ideales de Juan Bautista Alberdi, ejemplo de virtudes republicanas y democráticas, servirles de inspiración y guía para revalidar el compromiso de lucha por el imperio del derecho, la justicia, la libertad y la igualdad.

Por último, deseándoles éxito, recordar juntos, como reflexión, las sabias palabras del maestro Couture, en su octavo Mandamiento: Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz.