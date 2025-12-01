EN GOTAS DE AMOR – CHACRA 65 JORNADA ESPECIAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO
El equipo de la subsecretaria de Familia Igualdad y Género junto a madres de la Chacra 65 se desarrollaron una importante actividades de reflexión, diálogo y concientización para seguir visibilizando esta problemática que nos atraviesa como sociedad.
Cada encuentro, cada palabra y cada espacio compartido suma para construir vínculos más sanos, respetuosos y libres de violencias
Sigamos transformando desde el amor, la escucha y el compromiso colectivo