EN GOTAS DE AMOR – CHACRA 65 JORNADA ESPECIAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO

El equipo de la subsecretaria de Familia Igualdad y Género junto a madres de la Chacra 65 se desarrollaron una importante actividades de reflexión, diálogo y concientización para seguir visibilizando esta problemática que nos atraviesa como sociedad.

Cada encuentro, cada palabra y cada espacio compartido suma para construir vínculos más sanos, respetuosos y libres de violencias