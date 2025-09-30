POLICÍA CAMINERA RECUPERÓ UNA CAMIONETA, UN AUTOMÓVIL, MOTOCICLETAS Y DETUVO PERSONAS CON PEDIDOS DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En toda la provincia se labraron 285 actas varias.

👉Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

🚔 Resistencia

En la capital chaqueña detuvieron a un hombre que habría sustraído el automóvil de su ex pareja y luego se fugó.

Fue interceptado sobre ruta 11 km 1011 en un operativo cerrojo de Policía Caminera. Incautaron un Renault 18, que luego fue llevado junto a detenido a la Cría 7ma por jurisdicción.

🚔 San Martín

Ayer, en el puesto de control del Puente Libertad operadores viales dieron con una motocicleta buscada por la justicia.

Incautaron una Zanella de 110 cc, que tenía pedido de secuestro por supuesto hurto del 2020, a solicitud de la Cría de San Martín.

🚔 Charata

Asimismo, sus pares de Charata dieron con una camioneta marca Toyota Hilux con pedido. Fue incautada en un operativo en el puesto de control de Río Muerto.

Tenía pedido activo de secuestro de la Policía de la provincia de Córdoba.

También intervinieron una carga de residuos peligrosos.

En una camioneta marca Chevrolet S10, llevaban 26 baterías en desuso, que presentaban pérdida de fluidos.

Constataron que no contaba con las medidas de seguridad y las documentaciones para el traslado de la carga.

🚔 Tres Isletas

Operadores viales de Castelli incautaron una motocicleta adulterada y otra con pedido de secuestro, en un operativo llevado adelante con la Municipalidad.

Secuestraron una Corven Energy de 110 cc, con numeración adulterada y una Honda Wave de 100 cc, con pedido, a solicitud de la Cría de Tres Isletas.

🚔 Sigebi-Sifcop

En toda la provincia, agentes viales detuvieron a 8 personas con pedido de captura.

Eran buscados por supuesta violencia de género, supuesto robo, entre otros delitos.

Asimismo, el fin de semana Policía Caminera realizó operativos en el parque de la Democracia por el festejo de la Estudiantina 2025.

Brindó acompañamiento a peregrinos de la Virgen de Itatí y concretó operativos nocturnos junto a otras unidades de orden público.

🚔 Secuestros y Actas de Infracción

Se retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Se incautaron 31 motocicletas por infracción al Código de Faltas y otras 15 fueron retenidas en operativos realizados con municipios locales.

Se registraron 3 siniestros viales.

