RESISTENCIA: SOFOCAN INCENDIO DE GRAN MAGNITUD EN EDIFICIO EN CONSTRUCCION

La obra que lleva varios años paralizada, sufrió el siniestro en la parte que sería para el estacionamiento. La División Bomberos Metropolitana actuó de inmediato y controlo la situación.



El fuego que se veía salir desde la parte baja de un complejo habitacional sin habitar, ubicado por avenida San Martin al 450, sorprendió a los vecinos de la zona que rápidamente dieron aviso al Servicio de Emergencias 911.

Desde el Centro Multiagencial de Emergencias enviaron a diversas móviles para que controlen la circulación hasta la llegada del personal especializado de la División Bomberos Metropolitana, quienes a su arribo actuaron de inmediato e ingresaron al predio y constataron que el fuego se propagaba sobre varias tarimas abandonadas que se encontraban en el sector de estacionamientos.

Tras controlar el proceso ígneo, los empleados bomberiles constataron que en el complejo no se encontraba persona alguna ya que la estructura lleva abandonada hace varios años.

