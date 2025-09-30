DOS HOMBRES DETENIDOS TRAS ACTIVACIONES DE ALERTA MUJER EN RESISTENCIA Y BARRANQUERAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este martes, dos mujeres lograron pedir auxilio con el sistema Alerta Mujer. Los agentes llegaron a tiempo y detuvieron a sus ex parejas, que las hostigaban en sus domicilios.

Durante este martes se registraron dos episodios de violencia de género en Barranqueras y Resistencia. En ambos casos, las víctimas activaron sus botones de pánico, uno físico y otro a través de la aplicación, lo que permitió una rápida respuesta policial.

En Barranqueras alrededor de las 1 de la madrugada una mujer de 43 años activó el botón de pánico cuando su ex pareja de 32 apareció en la casa haciendo disturbios. Al llegar el patrullero, constataron la situación y detuvieron al hombre, que además tenía antecedentes pendientes con la Justicia.

En Resistencia alrededor de las 8 horas, otra vecina de 46 años usó la aplicación de Alerta Mujer porque su ex de 28 llegó a su domicilio con un palo, la insultó y hasta intentó llevarse a su hija. Los efectivos intervinieron rápidamente y trasladaron al agresor, quedando a disposición de la Fiscalía de Género.

Ambos hechos remarcan la importancia del sistema Alerta Mujer, que una vez más permitió contener a las víctimas y detener a los agresores.

