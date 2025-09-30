INTERCEPTAN CAMIÓN CON 250 MIL ATADOS DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO

Efectivos del Escuadrón 14 «Las Palmas» de Gendarmería Nacional desbarataron este lunes, en el Chaco, un contrabando de cigarrillos.

El operativo fue en el Puesto de Control ubicado sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1060, en el acceso a La Leonsa.

El camión, de bandera paraguaya, transportaba supuestamente caños metálicos, según el Manifiesto Internacional de Carga. Sin embargo, al detectar irregularidades en la documentación y en los precintos, los gendarmes utilizaron un scanner portátil, que reveló imágenes no coincidentes con lo declarado.

Trasladado a la sede del Escuadrón, la requisa confirmó las sospechas: 250.000 atados de cigarrillos sin aval aduanero, ocultos entre la carga.

También secuestraron el camión, tres celulares y dinero en efectivo.

El cargamento fue valuado en 704.439.501 pesos.

El Juzgado Federal N°1 de Resistencia ordenó la detención del conductor, un ciudadano paraguayo, y el secuestro de toda la mercadería por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).