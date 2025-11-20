Polémica: Ángel Di María festejó el título de Rosario Central 20 días antes

En este marco, este mismo jueves se volvió viral una entrevista de Di María, luego del triunfo ante Instituto del 31/10 por la fecha 14, donde ya celebraba este nuevo título que todavía no estaba en los planes de nadie.

«Hoy se logró algo muy importante, que fue terminar primero y ser campeón anual. Algo que hace 38 años que Central no lo hacía y es algo muy lindo», dijo entonces el «Fideo».