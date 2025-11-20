DANIEL SCIOLI SORPRENDIÓ CON UNA YERBA CON SU APODO Y SE COMPARÓ CON LIONEL MESSI: «SI ÉL PUEDE…»
El funcionario entregó el producto como presente y sostuvo: “Si Messi tiene su propia yerba, ¿por qué no la puedo tener yo?”. La misma se llama «Pichichi».
Scioli sorprendió repartiendo paquetes naranjas con su marca personal y justificó la decisión señalando que, si Lionel Messi “tiene su propia yerba por qué no la puedo tener yo”. Aunque lo dijo en tono distendido, la frase alimentó la percepción de que el acto institucional fue aprovechado para una puesta en escena más vinculada a su imagen que a las necesidades de gestión.