PIDIÓ UNA TRANSFERENCIA PARA RESTABLECER UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y NO VOLVIÓ A APARECER

El denunciante informó que había transferido $240.000. Los efectivos lograron hallar al presunto autor en el barrio 263 viviendas de Fontana.

Este jueves, personal del Departamento Cibercrimen detuvo a un hombre de 36 años en la ciudad de Fontana, tras la investigación por una presunta estafa. La denuncia fue realizada el 8 de octubre, cuando informaron que un supuesto empleado de la empresa SECHEEP le ofreció reconectar su servicio de energía y mantuvieron una conversación por celular, y para gestionar la reconexión le pidió una transferencia de $240.000 y no volvió a aparecer.

Mediante esta información, los efectivos iniciaron una investigación y lograron establecer distintos domicilios vinculados al presunto autor, los cuales fueron descartados tras verificaciones, hasta que dieron con su ubicación en el barrio 263 Viviendas de Fontana.

De esta manera, este jueves al mediodía durante un operativo cerrojo en la zona, los efectivos lo localizaron en la vía pública y al ser identificado, reconoció ser la persona mencionada en la causa, por lo que fue conducido a la unidad. Finalmente, tras consultar con la fiscalía, se dispuso su notificación de aprehensión por “Supuesta Estafa”.

