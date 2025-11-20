SANTIAGO DEL ESTERO: CHACO PRESENTE EN LA 22° ASAMBLEA DEL NORTE GRANDE

Este jueves, la vicegobernadora Silvana Schneider junto al secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, participaron de la 22° Asamblea del Norte Grande, realizada en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero. Durante el encuentro, acompañaron el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque, al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, elegido por unanimidad por los mandatarios de la región.

Schneider destacó la importancia de fortalecer al Norte Grande como un actor federal con agenda propia. “Esta Asamblea reafirma que cuando actuamos unidos, tenemos más fuerza para defender las necesidades reales de nuestra región. El Norte Grande comparte desafíos estructurales y también un enorme potencial productivo. Nuestro compromiso es avanzar en una agenda de trabajo, que priorice el desarrollo y la integración”, afirmó.

Entre los acuerdos alcanzados, la vicegobernadora subrayó tres ejes centrales: la planificación de misiones internacionales para el primer semestre de 2026; la promoción estratégica del Norte Grande y solicitud de una reunión conjunta con el Gabinete Nacional para abordar nuestra agenda regional.

Finalmente, la vicegobernadora Schneider reafirmó el compromiso del Gobierno del Chaco con la agenda común: “Vamos a seguir trabajando de manera articulada, responsable y federal. El Norte Grande necesita políticas públicas que acompañen su desarrollo. Desde el Chaco asumimos ese rol con claridad, convicción y vocación de diálogo, defendiendo siempre los intereses de nuestra provincia y de toda la región.”

Por su parte, el secretario coordinador de Gabinete, Dr. Livio Gutiérrez, valoró el rol del Chaco dentro del bloque y la importancia de mantener la unidad regional en un contexto nacional complejo. “Trabajamos todos los días para articular políticas. Esta Asamblea deja muy claro que la región está consolidada y que tenemos prioridades comunes”- sostuvo.

Gutiérrez remarcó además “lo que estamos construyendo es una agenda sólida, que trascienda coyunturas y permita que la región crezca con su propio impulso y con respeto por las autonomías provinciales.”

