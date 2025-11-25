PLAN PROVINCIAL DE VIVIENDAS ÑACHEC: MÁS FAMILIAS YA TIENEN SU TECHO PROPIO EN CHOROTIS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

“Estamos muy contentos de poder darle un techo a las familias que lo necesitaban. Nuestro compromiso es seguir trabajando por el techo propio de más familias chaqueñas”, afirmó el gobernador Zdero, durante el acto.

El gobernador Leandro Zdero, junto al intendente Ariel Hofstetter entregaron, este martes, nuevas viviendas del Programa Ñachec a familias de Chorotis. Con esta entrega, que se suma a otras 20 realizadas anteriormente, ya son 30 las familias de la localidad que acceden a su casa propia.

Las nuevas viviendas cuentan con infraestructura básica que incluye alumbrado público, redes eléctricas de media y baja tensión, desagües pluviales y veredas peatonales. El Programa Ñachec, tiene como objetivo garantizar soluciones habitacionales a familias vulnerables, asegurando hogares dignos y seguros.

Un impacto profundo en la comunidad

El intendente Hofstetter agradeció al gobernador por la presencia permanente del Estado provincial en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

“Para nosotros no es un acto más: es un día que queda en la historia de familias de Chorotis. El acompañamiento del gobierno es fundamental y hoy lo vemos reflejado en estas viviendas que ya son un hogar”, expresó.

Por su parte, el vocal del IPDUV Diego Gutiérrez remarcó que el organismo ejecuta obras en más de 40 localidades y adelantó próximas entregas en Presidencia de la Plaza, Basail y Quitilipi.

“Sabemos lo que significa recibir una casa: es un antes y un después. Por eso trabajamos con responsabilidad y sensibilidad”, señaló.

Participaron también del acto el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza; la presidenta del IPRODICH, Ana María Mitoire; la coordinadora del Programa Ñachec, Lorena Kaenel; y el vocal del IPDUV, Daniel Monti.

