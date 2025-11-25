EL GESTO JAVIER MILEI CON ESTUDIANTES PARA VOLVER A PRONUNCIARSE CONTRA LA AFA DE CHIQUI TAPIA

La acción no cumplió con el protocolo establecido por la Liga Profesional, lo que llevó a la AFA a abrir un expediente contra la institución platense. El club contaba con 48 horas para presentar su defensa y formalizará su posición este martes.

En el Boletín N° 6793 Bis, el Tribunal especificó que los futbolistas expuestos a sanciones son Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario, quien, pese a ser suplente, comunicó a Fatu Broun y Ángel Di María lo que ocurriría en el pasillo.

La normativa vigente, detallada en el Boletín N° 6625 publicado en febrero, establece la obligatoriedad del “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición” y aclara que debe realizarse en el primer partido como local. Aunque su aplicación no fue estricta durante la temporada, Estudiantes podría recibir sanciones en el marco de su tenso vínculo actual con la AFA.

Guido Carrillo, el otro frente que aborda Estudiantes

Además del descargo por el pasillo, el club solicitará una reducción en la sanción impuesta a Guido Carrillo, suspendido por cuatro fechas luego del codazo sin pelota a Joaquín Laso en la derrota frente a Tigre. El delantero ya cumplió dos jornadas —frente a Argentinos Juniors y Rosario Central— y Estudiantes buscará que pueda estar disponible para el duelo ante Central Córdoba, correspondiente a los cuartos de final.

El pedido será evaluado por el Tribunal, en un expediente paralelo al del pasillo de espaldas, mientras el Pincha intenta resolver simultáneamente dos frentes disciplinarios en una semana clave de competencia.