RECONOCIMIENTO LEGISLATIVO A COKY KLOSTER

Como diputado provincial, entregué la carpeta protocolar que declara de Interés Legislativo y Deportivo el logro de Rubén Exequiel “Koki” Kloster, joven chaqueño que se consagró Campeón del Automovilismo Zonal Clase 1 del Chaco 2025, en la competencia realizada en Charata.

Este triunfo no es solo un título:

Es el primer campeonato provincial de automovilismo que llega a al impenetrable chaqueño, si bien Coky es nacido en Castelli, reside en El Sauzalito y representa un hito histórico para el deporte motor del norte chaqueño.

Marca el camino de los deportistas que, con esfuerzo, pasión y dedicación, elevan el orgullo de nuestras comunidades.