CHOROTIS ESTRENA SU PLAZA CENTRAL RENOVADA Y RECIBE TANQUES DE AGUA PARA LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD

”Se revaloriza un lugar de encuentro de las familias”- expresó el Gobernador Zdero. Además, entregó 35 tanques que garantizarán el abastecimiento de agua a vecinos de la localidad.

Este martes, el gobernador Leandro Zdero junto al intendente Ariel Hofstetter, habilitaron las obras de refuncionalización y modernización para la Plaza Central de Chorotis.

La intervención incluyó la construcción de sanitarios, rampas de acceso, colocación de bancos, parquizado entre otras obras. Además, entregó 35 tanques de agua que beneficiarán a familias de la comunidad.

“Es una obra que pone en valor el corazón de Chorotis. Es una obra que revaloriza un lugar de encuentro de todas las familias que disfrutan de su pueblo”, aseveró Zdero tras invitar a la comunidad a concurrir a la plaza. “Tenemos el firme compromiso de seguir garantizando una mejor ciudad, pero fundamentalmente un Chaco donde se pueda vivir mejor incluyendo a cada una de las familias chaqueñas”, agregó.

La intervención de la Plaza Central consistió en la construcción de rampas que permitirán que las personas con movilidad reducida accedan a la plaza; además se colocaron bancos de hormigón y se repararon el mástil y el playón. En el sector de juegos, se realizó un contrapiso al que se añadió caucho y se colocaron nuevos juegos infantiles, para que los niños disfruten de la plaza. También se construyeron módulos de sanitarios, a los que se le colocó un tanque para aumentar la reserva de agua; y realizaron trabajos de pinturas, arborizado, parquizado y se colocó panes de césped.

Estuvieron acompañando la actividad: la ministra de Desarrollo Humano Gabriela Galarza; el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez; la presidente de IPRODICH, Ana Mitoire, entre otras autoridades locales y provinciales.

Trabajo con Unicef para garantizar la provisión de agua potable

En tanto, la entrega de los tanques de agua forma parte del Proyecto Agua, iniciativa entre UNICEF Argentina y el Gobierno chaqueño, orientada a promover el acceso seguro, equitativo al agua limpia y saneamiento en zonas rurales.

La ministra Galarza informó que los 35 tanques fueron entregados al Municipio de Chorotis que será el responsable de instalarlos en los lugares ya pautados a través del relevamiento realizado junto al Programa Ñachec.

Por último, el intendente Hofstetter destacó y agradeció la mirada especial del gobernador por la ciudad. “Ya es uno más del pueblo”, dijo haciendo referencia a las incontables visitas del gobernador Zdero a la localidad, “al cual estamos profundamente agradecidos por tener un tiempo en su agenda y seguir haciendo obras importantes para nuestra comunidad”- concluyó el intendente Hofstetter.

