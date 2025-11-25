MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSE CASTELLI: ZAPARINQUI, HACIA LA CONECTIVIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La comunidad de Zaparinqui dio un paso histórico hacia la inclusión digital: dieron inicio a la instalación de la nueva antena de telefonía móvil de la empresa Personal, un logro alcanzado después de numerosas gestiones y del trabajo articulado entre distintos actores.

Durante años, los vecinos y vecinas de Zaparinqui venían solicitando un servicio de conectividad que les permitiera mejorar su vida diaria, comunicarse con mayor facilidad y acceder a oportunidades educativas, laborales y de desarrollo. Hoy, ese anhelo se transforma en realidad.

Para concretar esta obra, el Municipio cedió el espacio necesario y, gracias al acompañamiento del Instituto de Colonización, se pudo avanzar con la instalación de esta nueva antena que brindará cobertura de telefonía e Internet a una zona que hasta ahora carecía de estos servicios esenciales.

El intendente Pío Sander recorrió el lugar junto a la delegada municipal Marina López y el secretario de Gobierno Ismael Pablo, quienes celebraron la llegada de Personal a Zaparinqui y destacaron la importancia estratégica de la conectividad para el crecimiento de una comunidad en pleno desarrollo.

“Contar con telefonía móvil y acceso a Internet es fundamental para la educación, la producción, la seguridad y la vida cotidiana de nuestros vecinos. Este avance marca un antes y un después para Zaparinqui”, señalaron durante la visita.

Con esta obra, Zaparinqui se integra aún más al resto del territorio, fortaleciendo su futuro y abriendo nuevas oportunidades para todos.

