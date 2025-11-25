MAPEO PROVINCIAL SUBTERRÁNEO: LA APA DEFINE MÁS DE 200 PUNTOS PARA IDENTIFICAR NUEVAS FUENTES DE AGUA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

A través del área de Hidrogeología, la APA ejecuta sondeos eléctricos verticales, un método de geofísica que permite identificar la profundidad del agua subterránea y determinar si es dulce o salada, sin necesidad de perforaciones.

La provincia del Chaco, a través de la Administración Provincial del Agua (APA), avanza en la ejecución de estudios hidrogeológicos como parte del Plan Estratégico de Manejo Hídrico anunciado oportunamente por el gobernador Leandro Zdero. Los trabajos cuentan con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y permitirán obtener información precisa sobre la presencia, calidad y profundidad del agua subterránea en distintas zonas del territorio.

En este sentido, el presidente de la APA, Jorge Pilar, afirmó que “la información obtenida será fundamental para optimizar los recursos públicos, orientar mejor las perforaciones y, en los casos donde no haya disponibilidad de agua, planificar alternativas como el transporte a las comunidades afectadas”.

EL PLAN CONTEMPLA ZONAS ESTRATÉGICAS

El plan contempla más de 200 puntos distribuidos en zonas estratégicas: Taco Pozo, Las Hacheras, el Interfluvio entre Comandancia Frías–Nueva Pompeya–Fuerte Esperanza, Colonia Aborigen, Pampa del Indio, Machagai y el sudeste provincial.

Los relevamientos ya fueron completados en Las Hacheras y actualmente los equipos avanzan hacia el Interfluvio, donde se sumará un segundo grupo técnico para acelerar la cobertura. Posteriormente, los trabajos continuarán en Colonia Aborigen y concluirán en la zona de Samuhú.

La empresa responsable del estudio, GEOPEX, entregará el informe final en aproximadamente dos meses. Los resultados permitirán determinar con exactitud las áreas con disponibilidad de agua subterránea y orientar futuras intervenciones para fortalecer el abastecimiento en distintas localidades chaqueñas.

Relacionado