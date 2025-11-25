RESISTENCIA ROBARON UN COMERCIO Y QUEDÓ GRABADO: LA POLICÍA DETUVO AL SOSPECHOSO EN VILLA DON ANDRÉS

Intervino el personal de la División Delitos Contra la Propiedad.

Esta mañana, los efectivos detuvieron a un joven de 21 años, acusado de protagonizar un robo a mano armada en un local comercial ubicado por avenida Chaco al 1800 aproximadamente.

El hecho ocurrió el 24 de noviembre, alrededor de las 4:30, en el local comercial, situado sobre avenida Chaco. Según la denuncia, un hombre ingresó de forma inesperada por la ventanilla de la puerta principal, amenazó a la empleada y le exigió el dinero. Luego sustrajo efectivo de la caja registradora y distintos productos: sachets de leche, bebidas alcohólicas y otros artículos. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Tras investigaciones, los agentes lograron identificar al presunto autor, quien sería conocido en la zona sur. Esta mañana lo interceptaron en calle Carrasco y avenida Nicaragua.

El demorado fue trasladado al Departamento Investigaciones Complejas y puesto a disposición del Equipo Fiscal en turno, que ordenó su notificación de aprehensión y la correspondiente identificación en la causa por robo a mano armada.

