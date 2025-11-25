El descargo de Cristina Kirchner al retomarse el juicio por la Causa Cuadernos

Este martes, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, publicó un mensaje en sus redes sociales en la previa de una nueva audiencia en la causa Cuadernos. En este sentido, la actual titular del Partido Justicialista acusó al fiscal Carlos Stornerlli y al juez Claudio Bonadio de “cometer delitos”, bajo la premisa de informar lo que los medios de comunicación “no cuentan”.

Los detalles del descargo de Cristina Kirchner

De esta manera, minutos antes del comienzo de una nueva audiencia, desde su cuenta de X, Cristina Kirchner no sólo acusó delictivamente a funcionarios, sino que también expresó que uno de los involucrados en el juicio Cuadernos fue amenazado para declarar en su contra.

Se trata de Fabián Gutiérrez, a quién “amenazaron con meter presas a su madre y a s hermana”, según la ex presidente, si no declaraba como arrepentido en contra de Kirchner. De este modo, la figura política compartió el video donde el mismo hombre “le cuenta a un periodista cómo lo extorsionaban”.

El descargo de Cristina Kirchner al retomarse el juicio por la Causa Cuadernos

Qué dijo Cristina Kirchner sobre la economía actual del Argentina

Por otra parte, en el mismo comunicado, la letrada recordó que, mientras tanto en Argentina y según el propio Banco Central, hay “6,2 millones de argentinos están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir” y cada uno de ellos, como ciudadanos, “debe $5,6 millones en promedio”.

“Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18%. Los préstamos personales hechos por Fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen una mora del 20%. Y la mora por la compra de electrodomésticos ya alcanza el 27%”, aseguró Cristina Kirchner.

De igual manera, la funcionaria, que actualmente se encuentra en prisión domiciliaria, calificó como una “verdadera catástrofe” a la situación económica actual donde “se suman tasas de interés que cuadruplican la inflación del INDEC”.

“Salarios congelados, deudas que crecen y tasas que vuelan… ¿Qué podría salir mal? ¡Y Ojo! Que esos datos del Banco Central reflejan lo que pasa en las clases medias endeudadas hasta el caracú. Más abajito… allí donde la informalidad reina en forma absoluta, las deudas son con los usureros del barrio que, cuando no pagás, no van al juzgado de turno… sino que accionan por las vías de hecho. Vos me entendés ¿No?”, concluyó la ex presidente.