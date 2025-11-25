FRANCO COLAPINTO YA PIENSA EN QATAR Y ADELANTÓ CUÁL SERÁ EL FACTOR DECISIVO PARA EL FIN DE SEMANA
El piloto argentino anticipó que la primera práctica será clave en el Gran Premio de Qatar, donde buscará revancha tras el desafiante paso por Las Vegas.
Tras el 15° puesto en el Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto ya transita la previa de Qatar con la mira puesta en recuperar terreno. El piloto argentino de Alpine remarcó que el fin de semana en el circuito de Lusail tendrá un condimento especial: será el último evento Sprint del año, por lo que cada minuto en pista será determinante.
“Las diferentes condiciones en Qatar serán importantes durante el fin de semana, sobre todo porque la pista también es de alta velocidad. Además, es el último evento Sprint de la temporada, así que es importante que podamos hacer una buena primera práctica y estar listos de inmediato”, señaló el argentino en su llegada al país donde Lionel Messi y la Selección Argentina conquistaron el Mundial 2022.
El pilarense viene de un Gran Premio exigente en Nevada, marcado por las bajas temperaturas y la lluvia. “El fin de semana en Las Vegas fue un reto para mí. Las condiciones fueron interesantes durante todo el fin de semana, con temperaturas bajas y lluvia durante algunas sesiones. Esto hizo que manejar fuera todo un reto, especialmente en la clasificación, donde pudimos pasar a la Q2 bajo la lluvia y con muy poco agarre”, repasó.
Además, explicó que la carrera quedó condicionada desde el inicio por el toque que sufrió en la parte trasera del auto durante la primera curva. “Mi carrera se vio comprometida, fue difícil recuperarme. Aún quedaba mucho por aprender de la carrera y haremos un informe antes de Qatar para reflexionar sobre cómo podemos aprovechar al máximo las dos últimas rondas”, explicó el piloto.
Con dos fechas por disputar, Colapinto apunta a cerrar de la mejor manera su primera temporada completa en la máxima categoría, en un cierre de calendario que promete emociones fuertes y circuitos extremos.