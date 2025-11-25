Franco Colapinto ya piensa en Qatar y adelantó cuál será el factor decisivo para el fin de semana

El pilarense viene de un Gran Premio exigente en Nevada, marcado por las bajas temperaturas y la lluvia. “El fin de semana en Las Vegas fue un reto para mí. Las condiciones fueron interesantes durante todo el fin de semana, con temperaturas bajas y lluvia durante algunas sesiones. Esto hizo que manejar fuera todo un reto, especialmente en la clasificación, donde pudimos pasar a la Q2 bajo la lluvia y con muy poco agarre”, repasó.