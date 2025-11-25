RESISTENCIA LO ATRAPARON CON UNA TUMBERA EN LA CALLE: PROMOVÍA EL DESORDEN

El ciudadano fue atrapado por el personal de Patrulla Preventiva.

Cerca de las 16, los agentes demoraron a un hombre de 30 años después de un llamado por un desorden en calle Juan XXIII al 700. El sospechoso tenía dos caños de acero que utilizaría como un arma de fuego de fabricación casera y, además, tenía dos cartuchos calibre 12. Fue detenido.

Un ciudadano de 51 años fue quien llamó a la policía y alertó haber sufrido amenazas mientras con el arma por parte del sospechoso. Finalmente, los agentes lo detuvieron bajo la causa de “supuestas amenazas con arma”, secuestraron los cartuchos, los caños y lo trasladaron hacia la Comisaría Décima Metropolitana.

