BULLRICH PRESENTÓ LA AGENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su sucesora en el cargo, Alejandra Monteoliva, anunció este martes la creación de la Agencia Nacional de Migraciones.

El acto funcionó como un traspaso simbólico para la nueva encargada del área y un repaso de su gestión.

«Hago esta presentación y me corro porque me voy al Senado. La próxima ministra de Seguridad va a ser la que va a llevar adelante esta tarea», dijo Bullrich en el final de su discurso. Fue una despedida donde buscó marcar las líneas principales de la «doctrina Bullrich».