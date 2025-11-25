Mar. Nov 25th, 2025

BULLRICH PRESENTÓ LA AGENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

By Redaccion 1 hora ago
Junto a Alejandra Monteoliva, su sucesora.

Por: DataChaco
Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su sucesora en el cargo, Alejandra Monteoliva, anunció este martes la creación de la Agencia Nacional de Migraciones.

El acto funcionó como un traspaso simbólico para la nueva encargada del área y un repaso de su gestión.

«Hago esta presentación y me corro porque me voy al Senado. La próxima ministra de Seguridad va a ser la que va a llevar adelante esta tarea», dijo Bullrich en el final de su discurso. Fue una despedida donde buscó marcar las líneas principales de la «doctrina Bullrich».

