PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD: SE ENTREGARON NUEVOS PATRULLEROS PARA VILLA ÁNGELA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los móviles fueron destinados al Departamento de la Policía Rural y a la División de Violencia de Género; también se entregaron chalecos para el personal femenino. Así, el Gobierno Provincial continúa reafirmando el compromiso de brindar al personal policial las herramientas necesarias para la protección de los ciudadanos.

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora, Silvana Schneider y al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, entregaron móviles a la localidad de Villa Ángela.

El ministro Matkovich explicó que estas entregas se enmarcan en un compromiso asumido con Villa Ángela y con estas divisiones beneficiadas con los nuevos móviles. “Es una política diseñada desde el Gobierno Provincial, por instrucción del gobernador, para que estas áreas tan importantes en la vida de los chaqueños tengan una respuesta inmediata en cuanto a equipamiento”, señaló.

El ministro repasó las acciones que se llevaron adelante en materia de Seguridad en toda la provincia, desde mejoras en la atención; respuestas a demandas de la justicia respecto a botones anti-pánico, así como la incorporación de nuevos móviles. “Es un compromiso cumplido de los tantos que venimos haciendo en la provincia de un lado a otro y por supuesto, con la misma importancia que le damos a los pueblos del interior como al de las grandes ciudades y eso está demostrado”, finalizó Matkovich.

A su turno, la Cabo Primero de la Policía local, Mónica Charotoño, expresó su gratitud ante la entrega de nuevos móviles y los nuevos chalecos para el personal femenino. “Estamos agradecidos con el señor gobernador y el ministro por estas entregas, algo que era muy requerido por nosotros”, manifestó.

De esta manera el Gobierno Provincial continúa incorporando herramientas, optimizando las tareas de patrullaje y respuesta en áreas de difícil acceso, fortaleciendo la seguridad rural y mejorando la protección de las comunidades chaqueñas; de una provincia que merece contar con un Estado presente y activo en materia de seguridad pública.

Relacionado