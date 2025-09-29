UN DÍA HISTÓRICO: DESPUÉS DE 6 AÑOS, EL “BACHI” 9 DE VILLA ÁNGELA, VOLVIÓ A SU RENOVADO EDIFICIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Después de 6 años de espera, la comunidad de la Escuela Secundaria N° 9 (conocida como ‘Bachi’) pudo retornar a su nuevo edificio, refaccionado y ampliado. Por una decisión política del gobernador Leandro Zdero, esta obra se reactivó ni bien asumió la gestión y hoy compartió la alegría con esta comunidad, que tiene una matrícula de más de 500 estudiantes.

El gobernador Leandro Zdero, junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, la ministra de Educación de la Provincia, Sofía Naidenoff, y la directora de la institución Karina Fernández, inauguraron este lunes en Villa Ángela la ampliación y refacción de la Escuela de Educación Secundaria Nº 9 “Maestro Sarmiento”, una obra muy esperada por esta comunidad.

“Desde que asumimos la gestión sabíamos lo importante que era la esencia de que el ‘Bachi’ vuelva a tener a toda su comunidad educativa en este lugar”, sostuvo el gobernador en su discurso, señalando que el trayecto de formación de los estudiantes con los docentes y directivos, “es importante si están todos en el mismo lugar como comunidad educativa”, afirmó.

Por eso, el gobernador afirmó: “Festejo que este sea el día de la unión de quienes estaban en diferentes instituciones”, comentando todas las situaciones que debieron pasar hasta llegar a la inauguración de este edificio.

A la vez que sostuvo: “Tengo un gran respeto por los jóvenes del presente y los ciudadanos del futuro; hoy tienen la posibilidad que muchos chicos no tuvieron, de volver a estas aulas totalmente nuevas y no pierdan la oportunidad de disfrutar del mejor trayecto de formación que tenemos en nuestras vidas. La felicidad de ustedes es la de cada uno de nosotros, gracias por la confianza y la paciencia”, expresó Zdero.

HOY PUEDEN VOLVER, GRACIAS A LA DECISIÓN POLÍTICA DEL GOBERNADOR

La ministra Naidenoff en sus palabras manifestó su emoción por poder acompañar este acontecimiento de un edificio renovado para la comunidad de la EES N° 9, agradeciendo a los integrantes de esta institución, de la EET N° 1, al equipo de Infraestructura, a todos los que hicieron posible esta obra, que, sin dudas, contribuirá a ofrecer calidad educativa. Recordó que “la directora de la EES N° 9, con angustia relataba que en el 2019 se fueron de la escuela provisoriamente por la refacción” y que “recién hoy pudieron volver, gracias a la decisión política del gobernador Zdero, quien priorizó la reactivación y continuidad de esta obra”. Aseguró: “Esto no hubiese sido una realidad sin la decisión del gobernador“, teniendo en cuenta el estado de situación económica y financiera de la provincia y del país.

Por otra parte, la ministra pidió el compromiso de los papás, de los estudiantes de esta institución para acompañar a los docentes para que practiquen y aprendan lectura comprensiva, “para que puedan pensar libremente”. ”Sé que esta institución va a ser ejemplo en lectura comprensiva, porque el ´Bachi´ tiene fuerza y compromiso con su comunidad”.

Además, destacó que las familias chaqueñas cuentan con el Programa Fortaleza, impulsado por la vicegobernadora Silva Schneider, a través del cual se contienen a los jóvenes y a sus padres, brindando herramientas, para tratar o prevenir acerca de los consumos problemáticos.

La EES N° 9 se encuentra al lado de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 1, con la cual compartían espacios comunes, como sanitarios y salón de usos múltiples, durante esta obra de refacción y ampliación que significó una inversión con fondos provinciales. Cabe señalar que también la EET N° 1, donde además funciona la Escuela de Formación Profesional, fue refaccionada y se inauguró en marzo de este año; todas estas obras benefician a más de 1000 estudiantes.

ESTAMOS FRENTE A UN DÍA HISTÓRICO

Karina Fernández, directora de la EES N° 9, manifestó: “Somos una institución de 67 años, con una población estudiantil de 520. Históricamente de nuestras aulas salieron los maestros y esa es nuestra raíz, somos una institución madre de la que surgieron otras instituciones”. “Estamos frente a un día histórico, lleno de satisfacciones para nuestra comunidad educativa. Después de 6 años de esfuerzo y perseverancia, finalmente podemos celebrar el retorno a nuestro anhelado edificio”, expresó la directora.

También estuvieron presentes el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez; la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti; el subsecretario económico, Guillermo Agüero; la directora de la Regional Educativa 9, Milena Kek, supervisores, estudiantes, docentes, ex estudiantes y ex docentes.

