RESISTENCIA ROBÓ UNA MOTOCICLETA Y LO DETUVIERON A LOS POCOS MINUTOS
El supuesto autor de 29 años, fue notificado de aprehensión por “supuesto robo”.
Esta mañana, los efectivos de la Comisaria Séptima, atraparon a un hombre, quien había sustraído una motocicleta que se encontraba estacionada dentro de una escuela ubicada por la calle Julio Tort.
El hecho sucedió a eso de las 7, cuando una mujer de 26 años informó que había dejado su moto dentro de la escuela, y que al regresar no la encontró. Ante la situación, intervino el personal del Servicio Externo de esa comisaria, donde iniciaron investigaciones para recuperar el rodado.
Minutos después, por calle Fortín Warner, observaron a una moto con similares características a la sustraída, ante ello, interceptaron el paso del conductor y este, intentó darse a la fuga, pero fue detenido de inmediato.
Posteriormente, secuestraron la moto y el fiscal de turno dispuso que el demorado sea notificado de aprehensión por “supuesto robo”.