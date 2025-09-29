CHACO MÁS DE 140 DEMORADOS DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además, se incautaron tres autos, tres armas de fuego, siete armas blancas y 520 motocicletas de las cuales nueve presentaban pedido activo de captura.

Este fin de semana, efectivos de la Policía del Chaco realizó un total de 287 operativos, en los que 147 personas fueron aprehendidas por distintos delitos y 416 notificadas como contraventores.

Al mismo tiempo, se incautaron 520 motos, nueve con pedido activo de captura, tres autos, tres armas de fuego y siete armas blancas. Por su parte, la Policía Caminera labró 285 actas por infracciones varias y no se detectó a ningún conductor alcoholizado.

En la Dirección de Zona Metropolitana, se efectuaron 43 operativos, 37 detenidos, notificaron a 58 contraventores, secuestraron dos autos, 108 motos, además de dos armas de fuego y tres armas blancas.

En la zona de Sáenz Peña, se detuvo a 88 personas y se incautaron 46 motos y un arma blanca, en un total de 27 procedimientos.

En Villa Ángela, se realizaron 66 operativos, donde fueron notificados 89 contraventores y se incautaron 76 motocicletas.

En Charata, los efectivos llevaron adelante 21 procedimientos, en los que notificaron a 04 contraventores, no se incautaron autos, pero si se secuestraron un total de 50 motos.

En General San Martín, se realizaron 73 operativos, con un saldo de 182 contraventores notificados, el secuestro de 171 motos, y un arma blanca.

Por último, en Castelli, se llevaron adelante 57 procedimientos, donde se notificó a 3 contraventores, y se secuestraron 69 motos y un arma blanca.

