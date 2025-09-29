PREMIOS MARTÍN FIERRO DE TELEVISIÓN 2025: DÓNDE VERLOS, A QUÉ HORA Y QUIÉNES SON LOS NOMINADOS
Como cada año, este lunes llega la gran noche de nuestra televisión. La gala será conducida en vivo por Santiago del Moro. La serie Margarita es el programa con más nominaciones, 9 en total
A no confundirse, esta es la noche. Este lunes, desde las 21, y con transmisión en vivo de Telefe, se entregan los Martín Fierro de Televisión, en una ceremonia que tendrá (otra vez) a Santiago del Moro a cargo de la conducción. Un par de horas antes, a las 19, dará comienzo la noche con el desfile de los famosos por la red carpet, en el Hotel Hilton.
Y decíamos “a no confundirse” porque, se sabe, bajo la gestión de Luis Ventura al frente de APTRA, el premio se fue diversificando. Pero no hay que olvidarse que el espíritu inicial del galardón siempre fue este, premiar lo mejor de la producción televisiva y radial, rubro que -a propósito de la mentada diversificación- ya tuvo su gala el pasado 27 de julio pasado.
Un repaso previo sobre las 35 ternas indica dos producciones acaparando gran cantidad de nominaciones. Por un lado, Margarita, de Telefe, encabeza la lista con nueve nominaciones. La ficción compite en categorías como Actriz protagonista de ficción, donde destaca Isabel Macedo; Revelación, con menciones para Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro “Toti” Spangenberg; Actriz de reparto para Julia Calvo; Actor de reparto para Rafael Ferro; Autor/Guionista, cargo desempeñado por Leandro Calderone y Cris Morena; y Director, rol a cargo de Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari.
A la vez, Iosi, el espía arrepentido, de Eltrece, obtuvo seis nominaciones en el rubro Ficción. Entre las categorías figuran Actriz protagonista de ficción para Natalia Oreiro; Actor de reparto para Alejandro Awada y Marco Antonio Caponi; Autor/Guionista, labor realizada por Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman; y Director, reconocimiento para Daniel Burman y Sebastián Borensztein.
Bake Off Famosos, emisión de Telefe, recibió cuatro nominaciones: Big Show, Jurados, Producción Integral y Director de No Ficción. También El Encargado, producción de Eltrece, ostenta cuatro nominaciones en la categoría Ficción. Resultó nominada como Actor protagonista de ficción, para Guillermo Francella y Gabriel Goity; Autor/Guionista para Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare y Alejandro Angelini, y Director, tarea de Mariano Cohn y Gastón Duprat, también nominados por la serie Terapia Alternativa.
Todos los nominados a los Premios Martín Fierro 2025
Reality
- Cantando 2024 – América
- Gran Hermano 2024 – Telefe
- Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Jurados
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América
- Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece
Interés General
- La Noche de Mirtha – Eltrece
- Nara que ver – El Nueve
- Susana Giménez – Telefe
Noticiero Nocturno
- América Noticias – América
- Telefe Noticias – Telefe
- Telenoche – Eltrece
Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece
- Soledad Larghi – América Noticias – América
- Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve
- Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe
Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe
- Nelson Castro – Telenoche – Eltrece
- Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve
Ficción
- El Encargado – Eltrece
- El Método – El Nueve
- Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
- Margarita – Telefe
Magazine
- A la Barbarossa – Telefe
- Cortá por Lozano – Telefe
- DDM – América
- Mañanísima – Eltrece
Big Show
- Bake Off Famosos – Telefe
- La noche perfecta – Eltrece
- Noche al Dente – América
Labor en conducción femenina
- Pamela David – Desayuno americano – América
- Mariana Fabbiani – DDM – América
- Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe
- Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe
- Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe
- Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece
Labor en conducción masculina
- Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece
- Iván de Pineda – Escape perfecto/ Iván de viaje – Telefe
- Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe
- Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece
Panelista
- Luis Bremer – A la tarde – América
- Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve
- David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve
- Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe
Entretenimiento
- ¡Ahora Caigo! – Eltrece
- Escape perfecto – Telefe
- Los 8 escalones – Eltrece
Cronista / Movilero
- Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe
- Cecilia Insinga – Arriba Argentinos /Mediodía Noticias – Eltrece
- Oliver Quiroz – A la tarde – América
- Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe
Humorístico
- Bendita – El Nueve
- Pares de comedia – NET
- Pasó en América – América
Actor protagonista de ficción
- Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece
- Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece
- Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece
Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo – Margarita – Telefe
- Natalia Oreiro – Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
- Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece
Periodístico
- A la tarde – América
- GPS – América
- LAM – América
Producción Integral
- Bake Off Famosos – Telefe
- Survivor, Expedición Robinson – Telefe
- Telenueve Central – El Nueve
Gastronomía
- Ariel en su salsa – Telefe
- Comer para creer – América
- Qué mañana! – El Nueve
Revelación
- Lola Abraldes – Margarita – Telefe
- Mora Bianchi – Margarita – Telefe
- Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe
Labor humorística
- Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública
- Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece
- Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe
Musical
- La Peña de Morfi – Telefe
- Pasión de Sábado – América
- Planeta 9 – El Nueve
Noticiero diurno
- Arriba argentinos – Eltrece
- El Noticiero de la Gente – Telefe
- Telenueve al Mediodía – El Nueve
Deportivo
- Carburando – Eltrece
- Conmebol Libertadores – Telefe
- Copa América – Telefe
- Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública
Branded Content
- El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe
- Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe
- Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe
Aviso publicitario
- Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América
- Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Actriz de reparto
- Julia Calvo – Margarita – Telefe
- Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece
- Verónica Llinás – El fin del amor – Eltrece
Actor de reparto
- Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
- Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
- Rafael Ferro – Margarita – Telefe
Cultural / educativo
- Argentina de Película – América
- Proyecto Tierras – Telefe
- Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
- Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece
- Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita, Telefe
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado – eltrece
Viajes / turismo
- Iván de viaje – Telefe
- Resto del mundo – Eltrece
- Tenés que ir – El Nueve
Programa de Servicio
- Adn buena salud – Televisión Pública
- BA Emergencias – El Nueve
- Intelexis Mujer – NET
Director
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
- Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Director de No Ficción
- Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América
- Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe
- Ramiro Vicente – Telefe Noticias, Telefe
- Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe