PLAN INTEGRAL SANITARIO: EL GOBERNADOR ZDERO HABILITÓ LAS REFACCIONES DE CENTROS DE SALUD EN LAS GARCITAS

En el marco de un nuevo aniversario de Las Garcitas, este domingo, el gobernador Leandro Zdero inauguró las obras de refacción y reactivación de los Centros de Salud del Lote 21 y en la Colonia El Gualtieri, reafirmando así el compromiso provincial con el fortalecimiento de la atención médica en zonas alejadas.

El gobernador Zdero, acompañado del intendente Sergio Dolce, destacó la importancia de acercar los servicios de salud esenciales a los vecinos. “Las refacciones de estos Centros de Salud van a permitir a la gente que vive en el campo tener una mano tendida para las familias cuando así lo necesiten. Obras como éstas, son un ejemplo de los tiempos que vienen para la provincia: un Chaco diferente, donde la educación y la salud se articulan en la atención a las necesidades de la gente”.

La primera intervención se realizó en el Centro de Salud del Lote 21, en Campo Riaño, donde se concretaron trabajos de limpieza, pintura, reparación de aberturas, colocación de sanitarios, mejoras en instalaciones eléctricas y de agua, e incorporación de un motor bombeador. El establecimiento, cuenta con sala de espera, consultorio y baños, brinda servicios de atención médica, enfermería, vacunación y farmacia.

La segunda obra tuvo lugar en el Centro de Salud de Colonia El Gualtieri, Lote 19, donde en apenas 20 días se ejecutaron tareas de limpieza del terreno, pintura, cambio de puertas, arreglo de pisos e instalación de un tanque de 5.000 litros. Este espacio dispone de consultorio, baños para pacientes, habitación para el personal, depósito y sala de espera exterior.

EL CENTRO DE SALUD DEL LOTE 21 HOY SE REABRIÓ, DESPUÉS DE MÁS DE 6 AÑOS QUE ESTABA CERRADO

Por su parte, el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce, agradeció al gobernador por las obras y subrayó el valor de las mejoras: “En Colonia El Gualtieri se puso en funcionamiento un centro muy necesario para la gente del campo y en el Lote 21 se reabrió, después de más de 6 años, un Centro de Salud histórico que estaba cerrado”.

Por su parte, Carlos Peralta, enfermero encargado del Centro de Salud Lote 21, expresó: “Me emociona sentir el apoyo del Gobernador y este Centro está para estar siempre a disposición de la comunidad y estas mejoras beneficiarán a todos los habitantes”.

Acompañaron la recorrida la subsecretaria de Promoción de la Salud, Mirta Ayala, el subsecretario de Coordinación Presupuestaria y Financiera, Edgardo Reniero; y el Jefe de la Zona sanitaria II, Dr. Orlando Di Núbila.

