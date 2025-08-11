EL GOBIERNO PROVINCIAL ACOMPAÑÓ EL 78° ANIVERSARIO DE PAMPA DEL INDIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En representación del Gobierno provincial, el ministro de Obras e Infraestructura, Hugo Domínguez, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez y el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, acompañaron anoche al intendente Gustavo Karasiuk y a la comunidad en el acto central por el 78° aniversario de Pampa del Indio.

HUGO DOMÍNGUEZ: “TENEMOS UN GOBERNADOR QUE TIENE CLARAS LAS PRIORIDADES DE LA GENTE”

“Venimos a traerles el saludo del gobernador Leandro Zdero, quien expresa su admiración hacia toda la gente de Pampa del Indio por este nuevo aniversario, por el sentido de pertenencia que los identifica y por el esfuerzo que hacen día a día por su localidad”, explicó Domínguez. Asimismo, aseguró: “Chaco es una provincia joven con localidades jóvenes, pero tenemos una gran identidad que nos marca. Son momentos complejos, pero justamente en estos tiempos es donde debemos trabajar espalda con espalda, todos los chaqueños de bien para salir adelante”.

Por esa línea, el titular de la cartera de Infraestructura señaló: “Tenemos un gobernador que tiene fija las prioridades: salud, educación y seguridad para los chaqueños. Por eso quiero transmitirles el compromiso del gobernador Zdero que, antes de fin de año o a principios de enero, vamos a estar culminando la Plaza Central que tanto hace falta. También, Domínguez afirmó que se continuarán con las obras del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y del frigorífico de Pampa del Indio. A veces es difícil con la situación que nos toca atravesar en el país, en la provincia y en cada una de las localidades, pero sepan que tienen un Gobernador muy comprometido para trabajar codo a codo con cada uno de los intendentes y con cada uno de los concejales de todas las localidades”, finalizó.

MARCOS RESICO: “EL GOBERNADOR ZDERO TIENE UNA MIRADA ESPECIAL PARA CON PAMPA DEL INDIO”

El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, destacó la organización de la localidad para la realización de este aniversario local y mencionó: “Es muy importante estar hoy acompañando acá. Este Gobierno tiene una mirada muy especial para con Pampa del Indio y lo dejó en claro el ministro Domínguez con el anuncio de la reactivación de varias obras fundamentales”.

En ese contexto, Resico recordó: “Son momentos difíciles tanto a nivel provincial como nacional, pero sepan que el gobernador Leandro Zdero tiene una mirada especial para esta localidad que viene creciendo”.

Para finalizar, indicó: “Sepan que esta gestión trabaja en conjunto, empujando junto a cada chaqueño, poniéndonos espalda con espalda con los intendentes y con la gente que quiere salir adelante por este Chaco pujante. Siempre que podemos, vamos a brindar una mano tendida para acompañar, empujar y estar cerca de la comunidad”.

GUSTAVO KARASIUK: “LAS OBRAS QUEDAN EN CADA PUEBLO”

Por su parte, el intendente de Pampa del Indio, Gustavo Karasiuk, expresó su alegría por la celebración de un nuevo aniversario, agradeció al gobernador Zdero y a los funcionarios que se hicieron presentes en esta fecha tan especial.

“Estamos muy contentos porque las obras quedan en cada uno de los pueblos, por eso destaco que el gobernador Zdero entendió cuando fuimos a plantearle la necesidad de estos proyectos y próximamente se comenzarán a ver los trabajos para todo Pampa del Indio”.

“Siempre remarco que hay que trabajar unidos, sobre todo en momentos difíciles como estos que atravesamos y la mejor manera de estar unidos es trabajando de forma conjunta con cada uno de los municipios para el bienestar de todos los chaqueños”, cerró.

Acompañaron también el acto aniversario, la diputada provincial Zulma Kaenel, autoridades municipales, instituciones y vecinos de la zona.

