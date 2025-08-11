LAS GARCITAS: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ HOY EL ACTO CENTRAL POR EL 80° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Previo al acto oficial, el Gobernador Zdero junto al Intendente Sergio Dolce, en un esfuerzo compartido, inauguraron las refacciones del Registro Civil local y Centros de Salud claves, para mejorar la atención de los habitantes donde la mano de obra y los materiales estuvo a cargo de la Municipalidad de Las Garcitas.

El primer mandatario provincial estuvo, este domingo, en el acto por el 80° aniversario de la localidad de Las Garcitas. Durante la ceremonia, se otorgaron títulos de propiedad a cargo del área de Catastro municipal como así también se realizó la entrega de elementos a instituciones y emprendedores, por parte de la Fundación Soy Chaco; más el reconocimiento a los primeros pobladores y familiares de la comunidad.

GOBERNADOR LEANDRO ZDERO: “DE LOS MOMENTOS DIFÍCILES SE SALE CON DETERMINACIÓN Y CORAJE”

El jefe del Ejecutivo chaqueño inició su discurso con un reconocimiento a las autoridades, instituciones y al pueblo de Las Garcitas en esta fecha tan significativa. “Queríamos estar presentes hoy, no como una mera presencia, sino como un acto de reivindicación a los valores y fundamentalmente al compromiso del sentido de pertenencia”, aseguró.

En ese sentido, Zdero reconoció que existen dificultades en la actualidad pero que se logra salir adelante con determinación y coraje. “Muchas veces nos toca administrar en momentos difíciles o cuando los recursos son escasos, pero esos tiempos se los tiene que enfrentar con decisión, coraje y determinación. Ese coraje como lo hicieron aquellas personas que vinieron a poblar el Chaco, como lo hizo ese puñado de hombres inmigrantes que vinieron también a Las Garcitas”, resaltó.

Por esa línea, llamó a dejar las divisiones de lado y a recuperar ese compromiso y orgullo de ser chaqueños. “Hay que dejar de mirarnos de reojo entre nosotros, más cuando hay dificultades. Yo voy a enfrentar esas dificultades como las tenemos que enfrentar todos los chaqueños y, seguramente, si hacemos las cosas bien vamos a alcanzar un Chaco mejor”, subrayó.

“Tenemos que volver a ese Chaco pujante. Se que a esta provincia nunca le fue fácil, pero tenemos que apostar fundamentalmente a cambiar la matriz y dejar de conformarnos con lo que muchas veces reclamamos que nos tienen que mandar desde Buenos Aires”, exclamó el Gobernador y agregó: “Tenemos que hacer la historia del Chaco pujante entendiendo que no nos podemos conformar, sino que nos tenemos que transformar para hacer esa provincia que soñaron nuestros abuelos. Ese Chaco que estoy convencido que puede avanzar”.

“QUE EL PUEBLO DE LAS GARCITAS SEPA QUE TIENE UN GOBIERNO Y UN GOBERNADOR QUE LOS VA A ACOMPAÑAR”

Asimismo, remarcó: “La única posibilidad de que la provincia salga adelante es con esfuerzo y compromiso. Por eso digo que Chaco puede crecer, tiene que avanzar y se tiene que poner de pie, las dificultades no nos tienen que detener porque los chaqueños siempre salimos adelante y los garciteños son ejemplo de ello”.

Por último, Zdero aseguró que Las Garcitas tendrá apoyo incondicional por parte de esta gestión: “Es cierto que transitamos dificultades, pero sepa el pueblo de Las Garcitas que van a tener un Gobierno y un gobernador que, más allá de cualquier tipo de especulaciones, estamos convencidos que los vamos a acompañar en las buenas y en las malas”.

SERGIO DOLCE: “TODOS MARCARON UNA HUELLA PARA LA LOCALIDAD”

Por su parte, el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce, agradeció la presencia del gobernador Leandro Zdero y demás autoridades, en la celebración del 80º aniversario de la localidad, destacando el compromiso y la participación de los vecinos y fundadores en el desarrollo del pueblo.

Por ese sentido, destacó las refacciones y obras realizadas en la jornada de este domingo que beneficiará a toda la localidad y afirmó: “Que cada uno sepa lo que tiene que hacer para después demostrar y poner en funcionamiento a nuestro pueblo. Yo como Intendente, sé que mi función es administrar los recursos”.

Para finalizar, señaló: “No hay que olvidar de dónde uno viene, todos marcaron una huella para esta localidad. Sepan que Las Garcitas siempre va a recibirlos a todos con los brazos abiertos”.

MARÍA MARTINA: “ESTAMOS DANDO CUMPLIMIENTO A LOS PEDIDOS DE LA COMUNIDAD AL GOBERNADOR”

Por último, la presidente de la Fundación Soy Chaco, María Martina, se refirió a la entrega de ayudas para las distintas instituciones locales: “Estamos dando cumplimiento a pedidos que le han sido solicitados al señor Gobernador de distintas instituciones educativas, como así también a emprendedores de la localidad. Estas ayudas técnicas sirven para que puedan desarrollar sus actividades”.

“La finalidad de la Fundación Soy Chaco es acompañar y dar respuesta a los pedidos. Hoy también nos encargamos de entregar un equipo informático al CEF N°14, una institución que nunca tuvo un equipamiento de estas características y ahora van a poder desarrollar su trabajo correctamente”, afirmó.

Acompañaron al Gobernador y al intendente Dolce, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez; la Directora de la Fundación Soy Chaco, María Martina; la subsecretaria en Salud, Mirta Ayala; la subsecretaria de Asuntos Registrales, María de las Mercedes Marinich y el subsecretario de Coordinación Presupuestaria y Financiera, Edgardo Reniero y vecinos de la zona.

