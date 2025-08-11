AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Lunes 11 de agosto
9:00 Hs- En el Hospital Pediátrico, rueda de prensa del Dr. Rafael Meneses, subsec. de Programación y Gestión Estratégica, sobre tratamientos y resultados alcanzados en pacientes con hipoacusia.
Lugar de encuentro: en el ingreso al Hospital.
11:00 Hs- Conferencia de prensa de INSSSEP junto a Ecom Chaco.
Lugar: Salón Obligado.
📍 En VILLA RÍO BERMEJITO
✅ OPERATIVO INTERFLUVIO CHAQUEÑO N° 128
8:00 Hs- En Barrio Norte y
Puerto Lavalle.
15:00 En 10 de Mayo
Fortín Lavalle.
