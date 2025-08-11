CAYÓ “EL GORDO”: VENDIA DROGAS EN EL BARRIO 1º DE ENERO DE LAS GARCITAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Agentes de la División Drogas de General San Martín allanaron su casa e incautaron estupefacientes y dinero en efectivo.



El hombre de 39 años, era investigado hace varias semanas, luego de las denuncias anónimas que se recibieron por su actividad en el barrio.

A eso de las 20, el personal antinarcótico junto a un Ayudante de la Fiscalía Antidrogas, llegaron al domicilio ubicado por avenida Feldman. Tras notificar al propietario de la medida judicial a realizar, ingresaron y hallaron dos trozos de cocaína, 74 bochitas de la misma sustancia, siendo un total de 67.8 gramos.

Además incautaron dinero en efectivo, un teléfono celular, una balanza y elementos relacionados al fraccionamiento y distribución del estupefaciente incautado.

Se trasladó todo lo secuestrado a la unidad junto al detenido, quien fue notificado de las actuaciones judiciales por “Supuesta Infracción a la Ley Nº 23737 de estupefacientes”, con intervención de la Fiscalía Antidrogas Nº 1 a cargo de la Dra. Natalia Lovey Pessano.-

