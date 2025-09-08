PLAN DE PAVIMENTO URBANO: ZDERO Y SCHNEIDER CONSTATARON AVANCE DE OBRAS EN CHARATA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este lunes, el gobernador Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al intendente de Charata, Rubén Rach, supervisaron las obras de pavimento sobre la avenida Castelli, en Charata y además, se anunció la próxima ejecución de más pavimento sobre la avenida Caseros.

Se trata de cuadras que completan la cuadrícula solicitada por el Municipio, en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar adelante obras de infraestructura que las localidades requieren con recursos provinciales”, señaló el primer mandatario provincial, quien además anticipó que próximamente comenzarán los trabajos de pavimentación de la avenida Caseros, a través de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP).

Pavimento urbano con fondos provinciales

El Gobernador remarcó que el plan de pavimento urbano se ejecuta en diferentes puntos de la provincia, como Quitilipi, Puerto Tirol, Gancedo, Hermoso Campo y Coronel Du Graty, entre otras localidades. “Todo lo que estamos haciendo en pavimento urbano es con fondos provinciales, a través de una planificación estratégica”, sostuvo.

Asimismo, reconoció el contexto económico y explicó: “Si hoy tuviésemos una provincia sin deudas sería mucho más fácil avanzar en muchos proyectos de infraestructura, pero en este contexto de sábana corta estamos haciendo el máximo esfuerzo para que los recursos alcancen para todo”.

Acompañamiento provincial y local

La vicegobernadora Silvana Schneider valoró la obra como “fundamental para mejorar la conectividad y la calidad de vida de nuestra gente”.

Por su parte, el intendente Rubén Rach celebró la ejecución y el respaldo provincial: “El Gobierno tomó la decisión de afrontar las deudas heredadas y ejecutar obras en la medida de lo posible con una economía ordenada”.

Acompañaron al Gobernador, el subsecretario económico Guillermo Agüero; autoridades municipales y vecinos de la zona.

Relacionado