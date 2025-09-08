Lun. Sep 8th, 2025

ACTO EN EL SALÓN AUDITORIO JURARON MAGISTRADA Y MAGISTRADO DE PAZ Y FALTAS ANTE EL STJ

By Redaccion 3 horas ago

En un acto desarrollado en el salón auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco juraron Katherina Cristal Romano como jueza de paz y faltas de Colonia Elisa y Eduardo Ezequiel La Regina en el cargo de juez de paz y faltas de Fortín Lavalle.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta del STJ, Emilia Valle, junto a su par Víctor del Río y el procurador general Jorge Canteros. Además, asistieron la inspectora de justicia de paz y faltas, Flavia Suárez, integrantes del Poder Judicial, familiares y público en general.

