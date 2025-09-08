PRESIDENCIA DE LA PLAZA ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS: DOS DETENIDOS POR NARCOMENUDEO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes incautaron marihuana, cocaína y balanzas

Esta mañana, personal de la comisaria de Plaza, llevó a cabo dos allanamientos simultáneos, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 5 y la causa está a cargo de la Fiscalía Antidrogas N° 2.

En el primer domicilio ubicado en planta urbana, fueron atendidos por un hombre de 36 años, a quien se le puso en conocimiento de la presencia policial. Luego en el registro del inmueble, hallaron un arma casera tipo “tumbera” y 155 envoltorios de cocaína con un peso de 10 gramos.

Asimismo en el segundo domicilio ubicado en calle Publica S/N, se hallaba presente un hombre de 45 años. Tras registrar la vivienda, hallaron hallaron varios envoltorios de cocaína con un peso de 58 gramos, envoltorios de marihuana con un peso de 38 gramos y dos balanzas de precisión.

Finalmente los moradores fueron notificados de su aprehensión en la causa investigada.

En el operativo los efectivos de la comisaría local, contaron con la colaboración del personal de la Sección Rural local y División Drogas Peligrosas de Sáenz Peña.

