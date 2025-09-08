CHACO MÁS DE 400 DEMORADOS DURANTE EL FIN DE SEMANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se realizaron 315 procedimientos de control y prevención donde secuestraron motocicletas, automóviles y armas. No hubo casos positivos en los test de alcoholemia.

Durante el último fin de semana, la Policía del Chaco llevó adelante 315 operativos de control y prevención en diferentes puntos de la provincia, que dejaron como resultado 68 aprehensiones y 426 demorados por distintas contravenciones.

En el marco de los procedimientos, se secuestraron 594 motocicletas, cuatro automóviles, cuatro armas de fuego y siete armas blancas.

Por su parte, la Policía Caminera labró 272 actas por infracciones viales y no se registraron conductores que hayan dado positivo en los test de alcoholemia.

Relacionado