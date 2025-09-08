SAMEEP ACOMPAÑÓ EL TORNEO DE PESCA DEL DORADO CON ASISTENCIA Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ISLA DEL CERRITO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del 149° aniversario de la localidad y del XXI Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución, realizado este fin de semana en la Isla del Cerrito, Sameep ejecutó múltiples acciones de asistencia y cuidado en distintos puntos de la localidad para garantizar el normal desarrollo del evento deportivo y turístico de alcance internacional.

Por disposición del Directorio, encabezado por el presidente Nicolás Diez, equipos de la empresa estatal —a través del Sector Emergencia, la Gerencia de Servicios y el equipo de Zona I— realizaron trabajos de limpieza en pozos y cámaras de las instalaciones del camping y alrededores, utilizando camiones desobstructores ante la gran afluencia de visitantes.

Abastecimiento y acondicionamiento

El vocal CPN Rubén Custiniano, acompañado por el vocal Guillermo Pereyra Iglesias, destacó la colaboración de los equipos en la asistencia a los campings, la limpieza con camiones desobstructores y el acompañamiento con motores y bombas para el regado de calles.

A su vez, el coordinador de Zona I, Jonathan Roa, subrayó que se garantizó la provisión de agua potable segura tanto para turistas como para locales gastronómicos: “Trabajamos en este evento para brindar un servicio esencial, asegurando que todos pudieran acceder a un lugar limpio y disfrutar a pleno de esta gran fiesta”.

Reconocimiento

La presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, expresó su agradecimiento: “Muy agradecidos con Sameep por abastecer de manera segura a todos los visitantes y garantizar que todo funcionara como corresponde, con protección y cuidado para que sea una verdadera fiesta”.

Con estas acciones, Sameep reafirma su compromiso de acompañar los grandes eventos de la provincia, asegurando infraestructura, servicios básicos y calidad en la atención a la comunidad.

