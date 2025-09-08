PRIMER SORTEO DE VIVIENDAS EN QUITILIPI: YA SE PUEDE CONSULTAR EL PADRÓN PROVISORIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves 11 de septiembre, a partir de las 18 Hs , el Corsódromo municipal será escenario de un hecho histórico para la ciudad: el primer sorteo público de casas, organizado por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).

Desde el organismo informaron que ya se encuentra disponible el padrón provisorio de postulantes habilitados, el cual puede consultarse a través de la fanpage oficial del IPDUV. Además, los listados estarán expuestos en formato físico hasta momentos antes del sorteo, con el objetivo de garantizar transparencia y permitir la verificación por parte de los vecinos.

Los postulantes incluidos en el padrón cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento vigente. El sorteo se realizará bajo un sistema de segmentación por categorías, diseñado para contemplar distintas realidades familiares y asegurar una distribución más equitativa.

Por categorías

Las categorías definidas son: familias con hijos, familias sin hijos, familias con integrantes con discapacidad y aquellas con más de 20 años de antigüedad en el padrón de inscriptos.

El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, destacó que este modelo de adjudicación ya fue implementado con éxito en otras localidades como Sáenz Peña, y que responde a demandas históricas de los chaqueños, reconociendo trayectorias y situaciones que durante años no habían sido consideradas.

Las casas que serán sorteadas forman parte del Plan Provincial de Viviendas y se encuentran en etapa avanzada de ejecución. La actividad contará con la presencia de autoridades provinciales, funcionarios municipales y vecinos de Quitilipi, quienes acompañarán este momento clave para la comunidad.

Aclaraciones importantes para los postulantes

Desde el IPDUV se aclaró que integrar el padrón provisorio no otorga automáticamente el derecho a participar del sorteo. El personal del organismo se encargará de verificar que cada interesado cumpla con los requisitos establecidos, y en caso de detectarse alguna irregularidad, el postulante será excluido del proceso.

Asimismo, se agradece a los vecinos que se comunican a través de los distintos medios para aportar información sobre posibles irregularidades, contribuyendo así a la transparencia del procedimiento y garantizar el acceso a familias necesitadas de un techo propio.

Relacionado