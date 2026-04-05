PLAN DE CONTINGENCIA: PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN ANTE EL PRONÓSTICO DE LLUVIAS

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias y tormentas a partir de este domingo 5, extendiéndose durante el lunes y martes.

El gobierno provincial, a través de la Administración Provincial del Agua (APA) activó nuevamente el plan de contingencia hídrica en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), frente al pronóstico de lluvias y tormentas para estos días; como así también para otros puntos de la provincia.

En ese marco, el organismo inició tareas de bombeo preventivo en el área metropolitana, en distintas lagunas estratégicas, con el objetivo de reducir sus niveles y generar mayor capacidad de almacenamiento, a fin de amortiguar el impacto de las precipitaciones previstas.

El presidente de la APA, Jorge Pilar, explicó que “se realizó un esquema de bombeo preventivo en aquellas lagunas cuyo nivel lo permite, para lograr el mayor volumen de espera posible y mejorar la respuesta del sistema ante eventuales lluvias intensas”.

El plan contempla además una articulación permanente con la Subsecretaría de Protección Civil, con los intendentes en cada localidad y con las áreas de emergencia de los municipios del AMGR, fortaleciendo la coordinación operativa ante posibles eventos climáticos adversos.

Asimismo, Pilar destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad de Resistencia, que avanza con tareas de limpieza de cordones cuneta en arterias principales, lo que favorecerá el escurrimiento del agua de lluvia y contribuirá a reducir anegamientos.

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