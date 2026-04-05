ENTREVISTA DE CARA AL 2 DE ABRIL “DEBEMOS PLANTEARNOS DE QUÉ NO HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE MALVINAS” DESTACA EX COMBATIENTE, EGRESADO DE LA UNNE

El Dr. Héctor Waldemar Fernández Finós es un médico cirujano que, a la par de su vocación por cuidar y curar la salud de las personas, también desarrolla un fuerte trabajo para hacer conocer «toda la historia sobre la Cuestión Malvinas». Combatió en 1982 pero recién con el paso de los años pudo darse cuenta que de la guerra lo que más se conoce son los relatos bélicos y muy poco las consecuencias de ese conflicto armado. «La desmalvinización continúa y Malvinas es clave para consolidar la defensa de la soberanía de todo el país», señaló en diálogo con UNNE Medios.

Héctor Waldemar Fernández Finós es un reconocido médico cirujano, egresado de la UNNE, y especialista en ginecología y obstetricia, con pacientes en Chaco y Corrientes, y con posgrados en Gestión y Sistemas de Salud y en Seguridad Social.

Pero, así como de relevante es su formación profesional en medicina, también cuenta con una sólida formación relacionada con la otra actividad que con compromiso y esfuerzo realiza, que es la defensa de la soberanía nacional y en particular un trabajo permanente contra la «desmalvinización», una forma de calificar a la falta de conocimiento de lo que realmente ocurrió en Malvinas.

Es Diplomado en Malvinas, Antártida y Atlántico Sur (Universidad de Buenos Aires), Diplomado en DDHH (Universidad Atlántica) y actualmente realiza la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad FLACSO.

Es autor de los libros “La Cuestión Malvinas, Pasado Presente y Futuro. Un análisis Estratégico” (2022. Ed. Contexto) y “Soberanía. De la Quiaca a la Antártida” (2026”. Ed. Ediciones La Paz), además de otras numerosas publicaciones, y participó en conferencias y charlas sobre la temática Malvinas y la soberanía nacional, entre otros aspectos de su destacada trayectoria.

En el marco del 2 de Abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, UNNE Medios dialogó con el Dr. Fernández Finós, para conocer sus miradas sobre el conflicto armado, sobre el antes y del después de la guerra, así como de lo que representa Malvinas para Argentina.

«Hablar casi exclusivamente con los relatos bélicos contribuye a no conocer toda la historia previa y posterior a 1982», sostiene.

Parafraseando a Jacques Rousseau, expresa que “siempre hay cuatro lados en una historia: tu lado, su lado, la verdad y lo que realmente sucedió”, y para ello debe constituirse una reconstrucción integral de lo sucedido para «que no se hable solamente de relatos épicos».

Un poco de historia

La relación de Fernández Finós con Malvinas está trazada por su participación como ex combatiente en el conflicto armado entre Argentina y Reino Unido en el año 1982.

Oriundo de Machagai, Chaco, debió cumplir con el servicio militar obligatorio, asignado al Batallón de Infantería de Marina N°5, Compañía Nácar, de Río Grande, Tierra del Fuego.

Hacia finales de marzo de 1982, cuando le faltaba muy poco tiempo para la «baja» o finalización del periodo de servicio militar obligatorio, les comunicaron que debían ir a Malvinas ya que «los ingleses no se iban a quedar esperando en el Reino Unido».

El 8 de abril de 1982, con 19 años, llegó a Malvinas, y al otro día a Monte Tumbledown que integraba la línea de defensa de Puerto Argentino, lugar que fuera su “casa” hasta finalizado el combate el 14 de junio.

Estuvo más de dos meses en el territorio malvinense, con semanas de intensos bombardeos diarios, a partir del 1 de mayo, y recién el 20 de junio pudo regresar en el buque Almirante Irízar a Río Grande, donde permaneció unos días para luego ir a Buenos Aires y reencontrarse con un primo que también combatió en Malvinas.

Recién pudo regresar el 9 de julio a Machagai donde se reencontró con su familia y conocidos.

Pero el Dr. Fernández Finós prefiere no entrar en detalles de sus días en el combate, pues, sostiene que, «la guerra de Malvinas no fueron sólo los meses de enfrentamiento armado sino todo lo que vino después».

Acota que, al final del conflicto bélico «no sabíamos donde estábamos parados, teníamos prohibido hablar del tema, con las familias, amigos y mucho menos aún con periodistas, nos habían hecho firmar una orden que no nos permitía, y si lo hiciéramos íbamos a ser juzgados por el Código de Justicia Militar”.

Ingreso a la Universidad

En su ciudad, en 1982 se dedicó a preparar el ingreso a la UNNE, para la carrera de Medicina, donde culminó sus estudios, recibiéndose de médico cirujano, y posteriormente terminó la especialidad de ginecología y obstetricia.

Queriendo dejar atrás lo vivido en la guerra, su graduación era una buena forma de lograrlo, y más aún empezar a trabajar como médico. Tras terminar la residencia se fue a ejercer la profesión en la localidad de Quitilipi.

Una vez instalado en esa ciudad recibió una inesperada recomendación, de no decir que era ex combatiente, pues «quién querría dejarse operar por un loco de la guerra», lo cual lo llevó al silencio y ocultar prácticamente su condición de combatiente.

Con el paso de los años, gracias al asesoramiento de su hermana, psiquiatra, empezó a entender los «efectos» que la guerra le provocó producto del estrés post traumático.

Reconocerlo «significó un gran giro en mi vida», pues le sirvió para comprender lo que vivió en los días de combate en Malvinas y principalmente lo que vivió y ocultó en los años del después de la guerra, y empezar a entender que además de las heridas físicas la guerra también causó heridas psicológicas en quienes participaron en la misma.

El tratamiento psiquiátrico fue haciendo camino para «comenzar a hablar de Malvinas», y luego a estudiar para entender el tema de “soberanía”.

Un “click” sobre Malvinas

Reconoce que hablar de Malvinas fue la base de «conocer más sobre Malvinas y entender todo lo que representa», ya que «Malvinas tiene más de 500 años de historia y la guerra duró sólo 74 días».

«Quedarnos con los relatos bélicos contribuye a no conocer toda la historia previa y posterior a 1982», señala.

Justamente, para la charla con UNNE Medios, el Dr. Fernández Finós planteó la posibilidad de enfocar en la importancia de hablar de la Cuestión Malvinas, que hace referencia a la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, mientras que “Causa Malvinas” alude sólo a los hechos ocurridos durante la guerra.

Incluso va un poco más allá y sostiene la pertinencia de hablar de la «Cuestión Austral», como término que engloba a la Cuestión Malvinas, y también la soberanía de la Antártida, islas y mares correspondientes incluida la Patagonia.

«Comprender la guerra y sus consecuencias es fundamental para trazar un rumbo y poder concretar el objetivo final la recuperación total y plena de la soberanía. Como resultado de lo ocurrido en 1982, hoy hay que dar un paso más y hablar de la cuestión Austral», expone al respecto en el libro de su autoría “La Cuestión Malvinas: pasado, presente y futuro. Un análisis estratégico”.

La historia completa

El Dr. Fernández Finós comenta que revive con emoción las fechas relacionadas con Malvinas, pero considera que esa no es toda la historia.

De esa forma alude a la “desmalvinización”, concepto que refiere como una acción deliberada que utiliza distintos elementos destinados a ultrajar, falsear y desnaturalizar los hechos históricos, políticos, militares, geográficos, económicos y/o culturales de los eventos relacionados con la guerra de Malvinas, con el propósito de ocultar acciones relacionadas con ella o de silenciar la reivindicación de la soberanía nacional.

“La desmalvinización empezó antes del final de la guerra, con la llegada de los primeros prisioneros al continente, a quienes se les ordenó no hablar del tema” indica.

Sobre ello, acota que «desmalvinizar no fue casual», fue una acción planificada por los militares y civiles responsables de haber llevado al país a la guerra, y también lo es en la actualidad, pues «la desmalvinización continúa».

Sostiene que, lamentablemente, en cada fecha conmemorativa relacionada a Malvinas, los medios de prensa y actividades se llenan de relatos de historias del combate, de los relatos bélicos, pero poco se habla del después, y de lo que representa hoy Malvinas para la soberanía nacional.

Por ello, plantea la necesidad de pensar “de qué no hablamos cuando hablamos de Malvinas” y acota que aún se sigue planteando la guerra de Malvinas como una gesta, cuando se trató de una guerra a la que se fue sin preparación, sin planificación, sin provisión de alimentos, con soldados con ropa y elementos inadecuados para el clima, entre otras cuestiones inentendibles, como figura en el informe “Rattembach”.

Expresa, que «gesta es un conjunto de hechos dignos de ser reconocidos” y en la guerra de Malvinas hubo muchos actos individuales o grupales heroicos que pueden ser considerados como gestas heroicas, “pero para nada se puede considerar una gesta la decisión tomada por el gobierno de facto de ir una guerra no planificada».

En ese enfoque, indica que «duele ver a jóvenes que en las canchas o recitales vitorean en reconocimiento a ex combatientes, o jóvenes que usan remeras de Malvinas, pero después votan gobiernos que en sus plataformas políticas claramente exponen el rechazo a la Cuestión Malvinas», manifestó. Por ejemplo, mencionó “el caso de la última elección a presidente, donde el candidato rendía honores a Margaret Thatcher, criminal de guerra por el hundimiento del ARA General Belgrano, donde murieron 323 jóvenes argentinos”.

Y agrega que «casi nadie se pregunta si hubo algún tipo de juicio, castigo o sanción a las autoridades militares que decidieron ir a la guerra o a la jerarquía militar por los maltratos a los soldados durante la guerra. Eso ocurre porque se desvía el foco de interés hacia otros aspectos”.

De hecho, se juzgaron por tribunal militar en su momento y luego por la justicia federal, y la causa está aún sin resolverse en la Corte Suprema de Justicia.

Justamente, en el año 2019 el médico egresado de la UNNE pudo volver a Malvinas, en busca de testigos para la causa iniciada contra mandos militares por apremios y torturas contra soldados durante la guerra.

Malvinas y la Soberanía

Para el Dr. Fernández Finós conocer la historia íntegra de Malvinas, no solo la bélica, es la forma de encontrar el camino para la recuperación plena de la soberanía perdida en Malvinas y como una forma defender la soberanía de Argentina en general.

Manifiesta que, para entender la gravedad geopolítica actual se debe tener en cuenta que el mar correspondiente a la Argentina es de más de 6,5 millones de Km2 y que antes de la guerra se encontraban bajo dominio británico y en disputa aprox., cerca de 12 mil km2 de territorio insular y tres millas de mar alrededor de Malvinas.

Mientras que, actualmente, el Reino Unido amplió su usurpación en más de 1,6 millones de Km2 y otro gran sector de aproximadamente 4 millones de Km2 se hallan en disputa incluyendo las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y sus pretensiones antárticas.

“Esos son efectos concretos de la guerra que poco se conocen, la guerra no solucionó nada respecto a la soberanía de la región austral, por lo contrario, agravó aún más la pérdida de soberanía”, resalta.

Entender la geopolítica

Entrando en materia de geopolítica, el Dr. Fernández Finós refiere que la entrega de soberanía en Malvinas “no hubiera sido posible sin la participación de gobiernos nacionales eurocentristas pro- angloestadounidense”.

Por ejemplo, la firma de los acuerdos de Madrid I y II de los años 1989 y 1990 durante el gobierno de Carlos Menem, llevados adelante por Domingo Cavallo, que no fue el único, ya que Argentina siguió cediendo en favor de la consolidación del poder extranjero en Malvinas, por los gobiernos liberales, como fue el de Macri con el Acuerdo Foradori Duncan.

“Y en el actual gobierno se atenta directamente contra la Cuestión Austral ya que, no solo se favorece la presencia británica en Malvinas, sino que suma un actor importante, Estados Unidos, en principio en la Isla de Tierra del Fuego con pretensiones de instalarse en Malvinas so pretexto de un acuerdo de devolución de la soberanía de las Islas”, detalla.

Considera que ello llevaría el territorio en disputa a una situación similar a lo que ocurre con la República de Mauricio, en el Archipiélago de Chagos, incluyendo la estratégica isla de Diego García, que están bajo dominio británico desde 1814 y recién luego de décadas de disputa y tras fallos de la ONU en 2019, el Reino Unido anunció en octubre de 2024 su acuerdo para devolver la soberanía del archipiélago de Chagos, incluyendo Diego García, a Mauricio, poniendo fin a la disputa.

Pero recién el tratado definitivo se firmó el 22 de mayo de 2025, y se incluyó que Reino Unido siga manteniendo el control de la base militar por 99 años.

“Ahora bien, me pregunto, para el caso Malvinas: ¿Esta es la mejor salida para resolver el problema de fondo de la soberanía, sumando a un socio estratégico del Reino Unido a la región?”, expresa.

Compromiso con la soberanía

“Malvinas es mucho más que un sentimiento, es el eje central sobre el cual gira la prosperidad nacional pero no se alcanza a comprender. Todo lo contrario, ocurre en muchos países que están pugnando por acceder al espacio común del Atlántico Sur y la accesibilidad a la Antártida”, remarca.

Reitera que estudiar la cuestión Malvinas permite entender el gran riesgo de soberanía de otros territorios argentinos, ya que “Malvinas es un trampolín para avanzar sobre la Antártida, al igual que Tierra del Fuego».

Señala, en esa línea, que en la actualidad se registra una cesión de los recursos naturales y de posiciones geográficas estratégicas, mediante las modificaciones de leyes que favorecen a la defensa estratégica de la Patria, como ser la nueva “ley de Tierras” que habilita a los extranjeros a la compra de territorio en cualquier lugar de la República.

Menciona el caso de la Antártida, como objetivo común de varios países por sus recursos naturales (vitales, agua y alimentos) entre otras cosas.

Al respecto, consideró que Argentina viene “descuidando” hace tiempo la presencia y consolidación en la región, pero es más manifiesto con cada gobierno liberal, al igual que la “Cuestión Malvinas”, y lo hacen a través del desfinanciamiento para mantener y desarrollar la presencia y la capacidad científica en la región, entre otras cosas, lo cual es extremadamente peligroso.

Opina que, para la gran mayoría de los países, la defensa de la soberanía representa uno de los principales ejes de gobierno, pero, en la actualidad, Argentina tiene una política que no prioriza la soberanía de los recursos naturales, política, económica, cultural y social, entre otras acciones básicas para hacer un país independiente y soberano dentro del contexto internacional.

Para concluir, añade que “como siempre digo, la decisión es solo nuestra, para eso es necesario aprender y comprender la importancia del tema y transmitir en todos los niveles educativos si queremos salir de la trampa de la Desmalvinización”.

“Por la memoria de los que hicieron grande a la nación y en memoria de los 632 soldados argentinos que ofrendaron su vida por la soberanía nacional, de los cuales 60 son chaqueños y algunos de ellos amigos de la infancia”, finalizó.

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