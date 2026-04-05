Lun. Abr 6th, 2026

SÁBADO DE GLORIA: CASTELLI SE PREPARA PARA RECIBIR LA PASCUA CON UNA GRAN FERIA

por Redaccion J 14 horas atrás
En el marco del Sábado de Gloria, la ciudad de Castelli se prepara para recibir la Pascua con una gran Feria de Pascua, donde artesanos, manualistas y emprendedores ofrecen productos especiales para estas Pascuas 🐰✨
Desde la Subsecretaría de Ceremonial y Protocolo se preparó un espacio especialmente destinado a esta celebración, con una gran muestra ornamental con conejos y decoraciones pascuales, creando un lugar ambientado para el disfrute de niños y adultos.
Quienes visitaron el espacio pudieron recorrer la feria, compartir en familia y sacarse fotos en los sectores preparados para esta ocasión 📸🌸
Además, se realizaron sorteos de huevos de Pascua entre los niños que participaron de la confección del Árbol de los Deseos, una propuesta que generó entusiasmo y participación de las familias 🎁🌳
El intendente Pío Sander acompañó la jornada realizando una recorrida por la feria, saludando a los emprendedores y compartiendo este espacio de encuentro con los vecinos. También participó junto a los organizadores de los sorteos de los huevos de Pascua, acompañando a los niños y familias en este momento tan especial 🙌🐣
La feria se vivió como un espacio de encuentro, celebración y participación comunitaria, promoviendo el trabajo local y el espíritu de la Pascua en la ciudad de Castelli ✨

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