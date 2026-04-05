SÁBADO DE GLORIA: CASTELLI SE PREPARA PARA RECIBIR LA PASCUA CON UNA GRAN FERIA
En el marco del Sábado de Gloria, la ciudad de Castelli se prepara para recibir la Pascua con una gran Feria de Pascua, donde artesanos, manualistas y emprendedores ofrecen productos especiales para estas Pascuas
Desde la Subsecretaría de Ceremonial y Protocolo se preparó un espacio especialmente destinado a esta celebración, con una gran muestra ornamental con conejos y decoraciones pascuales, creando un lugar ambientado para el disfrute de niños y adultos.
Quienes visitaron el espacio pudieron recorrer la feria, compartir en familia y sacarse fotos en los sectores preparados para esta ocasión
Además, se realizaron sorteos de huevos de Pascua entre los niños que participaron de la confección del Árbol de los Deseos, una propuesta que generó entusiasmo y participación de las familias
El intendente Pío Sander acompañó la jornada realizando una recorrida por la feria, saludando a los emprendedores y compartiendo este espacio de encuentro con los vecinos. También participó junto a los organizadores de los sorteos de los huevos de Pascua, acompañando a los niños y familias en este momento tan especial
La feria se vivió como un espacio de encuentro, celebración y participación comunitaria, promoviendo el trabajo local y el espíritu de la Pascua en la ciudad de Castelli