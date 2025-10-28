Mar. Oct 28th, 2025

PINTAMOS EL TEMPLO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA «COLUMNA DE FUEGO»

By Redaccion 2 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

  Desde la Municipalidad de Miraflores se colaboró con la mano de obra y la pintura de la iglesia «Columna de Fuego» del paraje El Albardón.
👉 Este aporte, no solo embellece el templo, sino que permitirá que los vecinos puedan mejorar el espacio donde se reúnen a compartir la fe.
🤲 Desde nuestra gestión seguimos fortaleciendo a cada institución que es pilar de nuestra comunidad, convencidos de que el trabajo en conjunto es la base para construir un Miraflores mejor.
💪 ¡Gestión presente en cada rincón de nuestra localidad, apoyando a la gente con hechos y no solo con palabras!
🗣️ «Estamos comprometidos con las iglesias, ya que realizan un trabajo fundamental en materia espiritual, y desde el Estado podemos complementar ese trabajo con ayuda material. Por ello, es importante trabajar en conjunto y apoyar todas las actividades que llevan adelante las iglesias».

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com