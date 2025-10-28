PINTAMOS EL TEMPLO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA «COLUMNA DE FUEGO»
Desde la Municipalidad de Miraflores se colaboró con la mano de obra y la pintura de la iglesia «Columna de Fuego» del paraje El Albardón.
Este aporte, no solo embellece el templo, sino que permitirá que los vecinos puedan mejorar el espacio donde se reúnen a compartir la fe.
Desde nuestra gestión seguimos fortaleciendo a cada institución que es pilar de nuestra comunidad, convencidos de que el trabajo en conjunto es la base para construir un Miraflores mejor.
¡Gestión presente en cada rincón de nuestra localidad, apoyando a la gente con hechos y no solo con palabras!
«Estamos comprometidos con las iglesias, ya que realizan un trabajo fundamental en materia espiritual, y desde el Estado podemos complementar ese trabajo con ayuda material. Por ello, es importante trabajar en conjunto y apoyar todas las actividades que llevan adelante las iglesias».