El chofer del micro que cayó a un arroyo en Misiones detalló los momentos previos al impacto

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892, cerca de Campo Viera. El micro, perteneciente a la empresa Sol del Norte, había salido de Oberá con unos 50 pasajeros. Cuando cruzaba el puente sobre el arroyo Yazá, un Ford Focus conducido por Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, de 34 años, se cruzó de carril y chocó de frente.