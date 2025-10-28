AMCHAM LE EXIGE A JAVIER MILEI «RELACIONES LABORALES MODERNAS»

La Cámara de Comercios de Estados Unidos (AmCham), que reúne a unas 700 empresas de ese país que operan en la Argentina, no perdió tiempo y tras el resonante triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas celebradas el domingo pasado ya se puso al frente del reclamo empresarial para que se avance en una flexibilización laboral que incluya la quita de derechos de los trabajadores, facilidades para despedir y más precarización en la calidad de vida de los argentinos,

En un comunicado publicado apenas unas horas después del inesperado triunfo libertario, la AmCham advirtió que se abrió «un nueva oportunidad para avanzar hacia las transformaciones estructurales que Argentina necesita».

Javier Milei con la motosierra. Las empresas estadounidenses valoraron que «la estabilidad macroeconómica y la desregulación han sido un gran logro de los primeros dos años de la administración del presidente Milei”.

Tras lo cual se lanzaron a marcarle la agenda a seguir en los próximos dos años: «Argentina necesita mejorar su competitividad, modernizar su infraestructura, simplificar su sistema tributario, adecuar las normas sobre las relaciones laborales modernas e impulsar la formalidad laboral y fisca» .

El enfoque esbozado por AmCham en un comunicado titulado “Tenemos una nueva oportunidad”, coincide con el plan gubernamental de avanzar con las denominadas “reformas de segunda generación”, que aluden al plano laboral, tributario y previsional.