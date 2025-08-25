PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE ANSES: TODOS LOS MONTOS, AUMENTOS Y FECHAS DE COBRO CONFIRMADAS

ANSES: pensiones no contributivas, todos los montos, aumentos y fechas de cobro confirmadas

ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre para las Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo el aumento que incrementará los montos de los beneficiarios. Este apoyo alcanza a personas con discapacidad, adultos mayores sin cobertura previsional y madres de siete o más hijos, quienes reciben la prestación como parte de las políticas de protección social. Laoficializó el calendario de pagos de septiembre para las, incluyendo el aumento que incrementará los montos de los beneficiarios. Este apoyo alcanza a personas con

La actualización busca garantizar un ingreso más acorde a la realidad económica y mantener el respaldo estatal a los sectores más vulnerables. De esta manera, la ANSES refuerza su rol en la asistencia social, asegurando que los beneficiarios reciban sus haberes de manera ordenada y puntual.

Cuánto se cobra por PNC en septiembre 2025 En septiembre 2025, las Pensiones No Contributivas se actualizan con el aumento correspondiente y el bono de $70.000 otorgado por el Gobierno nacional:

PNC por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono $70.000 = $294.194,02

$224.194,02 + bono $70.000 = $294.194,02 PNC para madres de siete o más hijos: $320.277,18 + bono $70.000 = $390.277,18

Estas pensiones, gestionadas por la ANSES, buscan brindar respaldo a sectores en situación de vulnerabilidad. Actualmente, existen cuatro tipos: por Invalidez, por Vejez, para madres de siete hijos y para personas con VIH y/o Hepatitis (Ley 27.675), garantizando así asistencia económica a quienes más lo necesitan.