EL EMPRESARIO JONATHAN KOVALIVKER SE PRESENTÓ EN COMODORO PY Y ENTREGÓ SU CELULAR

La Justicia lo buscaba desde el jueves pasado para secuestrarle el celular, pero cuando la policía allanó su casa en el barrio La Isla de Nordelta, el empresario se había escapado. Con el paso de las horas, el escándalo por los supuestos retornos, que salpica a Karina Milei, fue ganando terreno en los medios. Finalmente, este martes se presentó en Comodoro Py acompañado por su abogado, Martín Magram, ante la fiscalía de Franco Picardi, a cargo de la investigación.