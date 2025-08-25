Reino Unido: creen que una vaca puede haber ayudado a construir el enigmático Stonehenge

Hace siglos que Stonehenge, en Wiltshire, sur del Reino Unido, representa un lugar de asombro, misterio y curiosidad para locales y visitantes. Por eso el hallazgo más reciente en su terreno no pasó desapercibido: los investigadores creen que tienen una pista de cómo llegaron las piedras hasta ese sitio.

Se trata de una mandíbula de vaca que fue hallada en la entrada sur del círculo de piedra, que tenía una muela que recientemente fue sometida a un análisis isotópico para descubrir su antigüedad y qué fue de ese animal.

De acuerdo al informe publicado esta semana en la revista Journal of Archaeological Science, la mandíbula pertenece a un bovino que vivió entre el 2995 y el 2900, lo que concuerda con lo que se considera el período de tiempo aceptado de la construcción y uso de Stonehenge.

Stonehenge es un monumento megalítico tipo crómlech (palabra prestada del galés para definir a una estructura circular formada por menhires) cuyo significado y método de construcción lleva décadas de debate.

Está emplazado en el condado de Wiltshire, sur de Inglaterra, pero sus piedras fueron acarreadas varios kilómetros desde Gales, en el oeste del Reino Unido. Los arqueólogos consideran que su construcción fue en fases, entre el 3100 AC y el 2000 AC, en la Edad de Bronce.