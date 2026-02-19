PARTE SEMANAL SOBRE DENGUE: NINGÚN CASO POSITIVO

El Ministerio de Salud de la provincia informó el parte semanal de la situación epidemiológica sobre Dengue, correspondiente al período comprendido entre el domingo 8 y el sábado 14 de febrero. De acuerdo con los datos oficiales, durante esos días se notificaron 13 casos sospechosos, aunque no se registraron casos positivos ni casos probables de la enfermedad.

Desde la cartera sanitaria señalaron que, si bien los números actuales no muestran circulación confirmada del virus en este período, se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el territorio. Los equipos de salud continúan con el monitoreo permanente de notificaciones, el análisis de muestras y el seguimiento.

Asimismo, se recordó a la población la importancia de sostener las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor. Entre las principales recomendaciones se encuentran: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y jardines, tapar tanques y cisternas, y cambiar con frecuencia el agua de bebederos de animales y floreros.

Las autoridades sanitarias destacaron que la prevención y la participación de la comunidad son claves para reducir el riesgo de brotes, especialmente en esta época del año en la que las condiciones climáticas favorecen la reproducción del mosquito.

Por su parte, el Ministerio de Salud continuará informando de manera periódica la evolución de la situación epidemiológica y reforzando las acciones de control y prevención en distintas localidades.

