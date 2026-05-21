INCAUTAN VEHÍCULOS, MUNICIONES Y DETUVIERON A UN HOMBRE POR CAUSAS DE HURTO Y ROBO DE IMPORTANTES SUMAS DE DINERO

La División Delitos Contra la Propiedad realizó múltiples allanamientos simultáneos en Barranqueras en el marco de dos investigaciones por un millonario hurto y un robo domiciliario ocurridos en Resistencia. Como resultado, secuestraron vehículos, prendas de vestir, equipos electrónicos, municiones y otros elementos considerados de interés para las causas judiciales.

Uno de los hechos investigados ocurrió el pasado 30 de abril, cuando un hombre denunció la sustracción de seis millones de pesos que había dejado en su camioneta estacionada en el playón de un centro comercial ubicado sobre Ruta 16 y avenida Sabin.

A partir de tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad, los efectivos identificaron el vehículo presuntamente utilizado para cometer el hecho: una camioneta Toyota SW4 negra. La pesquisa permitió además individualizar al supuesto autor material del delito, sobre quien pesa un pedido de detención.

En paralelo, los investigadores trabajaban sobre otra causa por un robo ocurrido el 18 de abril en una vivienda de la zona sur de Resistencia, donde delincuentes se llevaron alrededor de 20 millones de pesos tras violentar accesos del inmueble. En este caso, los sospechosos habrían utilizado un automóvil Toyota Corolla blanco para escapar.

Con intervención de las Fiscalías Nº 3 y Nº 6 y órdenes de allanamiento emitidas por los Juzgados de Garantías Nº 2 y Nº 4, los uniformados concretaron procedimientos en distintos domicilios de Barranqueras.

Durante los operativos secuestraron una camioneta Toyota SW4, un Toyota Corolla, discos DVR, una notebook, teléfonos celulares, prendas de vestir y elementos que podrían haber sido utilizados durante los hechos investigados. También hallaron un croquis dibujado a mano y 19 cartuchos de distintos calibres.

Además, un hombre de 52 años fue detenido en una de las viviendas allanadas, mientras que continúa la búsqueda del principal investigado, quien no se encontraba en los domicilios al momento de los procedimientos.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas y que la investigación sigue en curso para determinar la participación de otros posibles involucrados.

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